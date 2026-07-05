IPO News: इस हफ्ते खुल रहे हैं 4 नई कंपनियों का आईपीओ, एक का GMP पहुंचा 175 रुपये
मुख्य बातें
- IPO News: आईपीओ पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए यह हफ्ता भी व्यस्त ही रहने वाला है
- 4 नई कंपनियों के आईपीओ खुलने जा रहे हैं
IPO News: इस हफ्ते एक बार फिर से 4 कंपनियों के आईपीओ ओपन होने जा रहा हैं। इसमें से दो कंपनियां एसएमई सेगमेंट की हैं। और दो कंपनियां मेनबोर्ड सेगमेंट की हैं। आइए एक-एक करके जानते हैं इन कंपनियों के विषय में ...
1-Kusumgar IPO
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 650 करोड़ रुपये का है। आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। आईपीओ के जरिए कंपनी 1.55 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। यह आईपीओ 8 जुलाई से 10 जुलाई 2026 तक खुला रहेगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 398 रुपये से 419 रुपये प्रति शेयर तय किया है। आईपीओ का लॉट साइड 35 शेयरों का बनाया गया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14635 रुपये का इनवेस्टमेंट करना होगा।
ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ दहाड़ रहा है। इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में यह आईपीओ 175 रुपये के प्रीमियम पर आज ट्रेड कर रहा है। इस आईपीओ का सबसे कम जीएमपी 135 रुपये रहा है।
2- Laser Power & Infra IPO
यह भी मेनबोर्ड सेगमेंट का आईपीओ है। कंपनी के आईपीओ का साइज 742 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए यह कंपनी 542 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर और 200 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी करेगी।
आईपीओ 9 जुलाई से 13 जुलाई तक खुला रहेगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए अबतक प्राइस बैंड का ऐलान नहीं किया है। बता दें, ग्रे मार्केट में कंपनी के आईपीओ को लेकर कोई उत्साह नहीं है। आईपीओ जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
3- Happy Steels IPO
कंपनी का आईपीओ 9 जून से 13 जून तक खुला रहेगा। इस आईपीओ का साइज 25 करोड़ रुपये का है। कंपनी का इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों वाला ही है। आईपीओ के जरिए कल 38 लाख फ्रेश शेयर जारी किया जाएगा। आईपीओ 9 जुलाई से 13 जुलाई तक खुला रहेगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए 62 रुपये से 66 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी की तरफ से 2000 शेयरों का एक लॉट साइज तय किया गया है। निवेशकों को कम से कम 4000 शेयरों पर एक साथ दांव लगाना होगा।
यह आईपीओ भी ग्रे मार्केट में जीरो रुपये के प्रीमियम पर इस समय ट्रेड कर रहा है।
4- Devson Catalyst IPO
यह आईपीओ भी 9 जुलाई से 13 जुलाई तक खुला रहेगा। कंपनी के आईपीओ का साइज 42.34 करोड़ रुपये का है। कंपनी ने आईपीओ के लिए 112 रुपये से 118 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। आईपीओ का लॉट साइज 2400 शेयरों का बनाया गया है।
इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में यह आईपीओ 19 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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