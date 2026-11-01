2 कंपनी दे रही बोनस, दो के शेयरों का भी बंटवारा; इंफोसिस जैसी दिग्गज कंपनियां ट्रेड करेंगी इस हफ्ते Ex-Dividend
मुख्य बातें
- Stock in Focus this week: शेयर बाजार में इस हफ्ते इंफोसिस जैसी दिग्गज कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगी
- वहीं, दो कंपनियों की तरफ से बोनस शेयर दिया जा रहा है
- दो कंपनियों के शेयरों का बंटवारा भी होगा
Stock in Focus this week: इस हफ्ते कई कंपनियों के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रहे हैं। इन कंपनियों में इंफोसिस, मझगांव डॉक, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आदि का नाम शामिल है। दो कंपनियां शेयर बाजार में इस हफ्ते एक्स-बोनस ट्रेड करेंगी। इसके अलाव दो कंपनियों के शेयरों का भी बंटवारा होगा।
एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही कंपनियां
Colgate Palmolive India की तरफ से निवेशकों को 24 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। यह कंपनी कल 2 नवंबर को शेयर बाजारों में एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। आईटी कंपनी इंफोसिस लिमिटेड के शेयर भी इसी हफ्ते एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे। यह कंपनी योग्य निवेशकों को 26 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला की है।
डिफेंस कंपनी ने मझगांव डॉक के शेयर 3 नवंबर की तारीख को डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है। कंपनी की तरफ से हर एक शेयर पर निवेशकों को 5 रुपये का डिविडेंड मिलेगा।
75 रुपये का डिविडेंड दे रही है Sanofi India Ltd
यह कंपनी शेयर बाजार में 5 नवंबर 2026 को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। कंपनी ने एक शेयर पर 75 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। Varun Beverages Ltd एक शेयर पर 0.5 रुपये का डिविडेंड दे रही है।
कौन सी कंपनियां ट्रेड करेंगी एक्स-बोनस
1- Concord Biotech Ltd के शेयर 4 नवंबर को एक्स-बोनस ट्रेड करने जा रहे हैं। कंपनी ने निवेशकों को एक शेयर पर 1 शेयर बोनस देने का फैसला किया है। शेयर बाजार में पहली बार यह कंपनी एक्स-बोनस ट्रेड करेगी।
2- Anlon Technology Solutions Ltd इस कंपनी ने भी निवेशकों को बोनस शेयर देने की घोषणा की है। इस कंपनी ने निवेशकों को 5 पर 2 शेयर बोनस के तौर पर बांटने का ऐलान किया है। कंपनी ने इस बोनस इश्यू के लिए 2 नवंबर 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है।
1- Gujarat Natural Resources Ltd के शेयरों का बंटवारा
इस कंपनी ने अपने शेयरों को 10 हिस्सों में बांटने का फैसला किया है। कंपनी की तरफ से तय किया गया रिकॉर्ड डेट 5 नवंबर है। शुक्रवार को स्टॉक का दाम बीएसई में 1.51 प्रतिशत की गिरावट के बाद 96.20 रुपये के स्तर पर था।
2- Knowledge Marine इस कंपनी के शेयरों को 5 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। कंपनी ने 6 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय किया है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।