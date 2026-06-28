IPO News: इस हफ्ते खुलने जा रहे हैं 10 कंपनियों के आईपीओ, चेक करें कीमत, तारीख और साइज
मुख्य बातें
- IPO News: आईपीओ पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है
- इस हफ्ते 10 कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं
- इसमें से 8 कंपनियां एसएमई सेगमेंट की हैं
IPO News: आईपीओ की बहार लौट आई है। इस हफ्ते 10 कंपनियों के इश्यू ओपन हो रहे हैं। इस 10 कंपनियों में दो कंपनियां मेनबोर्ड सेगमेंट की हैं। वहीं, 8 कंपनियां एसएमई सेगमेंट की है। आइए डीटेल्स में इन कंपनियों के विषय में जानते हैं ...
1-Aastha Spintex IPO
कंपनी के आईपीओ का साइज 170 करोड़ रुपये का है। आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। कंपनी 1.25 करोड़ फ्रेश शेयर आईपीओ के जरिए जारी करेगी। बता दें, निवेशक आईपीओ पर 29 जून यानी कल से 1 जुलाई तक दांव लगा पाएंगे।
Aastha Spintex IPO का प्राइस बैंड 125 रुपये से 136 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है।
2-Knack Packaging IPO
यह भी मेनबोर्ड सेगमेंट का आईपीओ है। कंपनी का आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 1 जुलाई से 3 जुलाई 2026 तक खुला रहेगा। कंपनी के आईपीओ का साइज 439.50 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए कंपनी 2.24 करोड़ शेयर जारी करेगी। बता दें, आईपीओ का प्राइस बैंड 161 रुपये से 170 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है।
3- Twinkle Papers IPO
आईपीओ का साइज 27.52 करोड़ रुपये का है। कंपनी का आईपीओ 29 जून से 1 जुलाई तक खुला रहेगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए 64 रुपये से 69 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है।
4- Adon Agro Commodities IPO
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 44.03 करोड़ रुपये है। कंपनी आईपीओ के जरिए 63 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। आईपीओ 29 जून से 1 जुलाई 2026 तक खुला रहेगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 66 रुपये से 70 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया है।
5- Teja Engineering Industries IPO
यह कंपनी का आईपीओ 30 जून से 2 जुलाई 2026 तक खुला रहेगा। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 220 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी ने 600 शेयरों का एक लॉट बनाया है।
6- Atharva Polyplast IPO
यह भी एक एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है। यह आईपीओ का साइज 27 करोड़ रुपये है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 55 रुपये से 60 रुपये प्रति शेयर है। इस आईपीओ का लॉट साइज 2000 है।
7- Seemax Resources IPO
इस कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 134 रुपये से 141 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी का आईपीओ 30 जून से 2 जुलाई 2026 तक खुला रहेगा। बता दें, कंपनी के आईपीओ का साइज 19.74 करोड़ रुपये का है।
8- Sampark India Logistics IPO
यह आईपीओ भी 30 जून को ही खुल जाएगा। निवेशक 2 जुलाई तक खुला रहेगा। आईपीओ का लॉट साइज 80 रुपये से 84 रुपये प्रति शेयर है। आईपीओ का साइज 27.22 करोड़ रुपये का है।
9- Vinit Mobile IPO
प्राइमरी मार्केट से कंपनी 34.13 करोड़ रुपये जुटाने के प्रयास करेगी। आईपीओ 30 जून से 2 जुलाई तक खुला रहेगा। आईपीओ का लॉट साइज 150 रुपये से 158 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है।
10- Kratikal Tech IPO
एसएमई सेगमेंट के आईपीओ का साइज 39.69 करोड़ रुपये का है। आईपीओ 30 जून से 2 जुलाई 2026 तक खुला रहेगा। आईपीओ का लॉट साइज 128 रुपये से 135 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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