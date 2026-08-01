6 कंपनियां दे रही हैं 50 रुपये से अधिक का डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट 10 अगस्त से पहले
मुख्य बातें
- Dividend Stock: शेयर बाजार में अगले हफ्ते 50 से अधिक कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही हैं
- इस लिस्ट में मारुति सुजुकी का नाम भी है
Dividend Stock: शेयर बाजार में इस हफ्ते कई कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही हैं। इन कंपनियों की लिस्ट में 6 ऐसे नाम भी हैं जिनकी तरफ से निवेशकों को एक शेयर पर 50 रुपये से अधिक का लाभांश मिलेगा। आइए जानते हैं कि वो कंपनियां कौन-कौन सी हैं।
1-Bayer CropScience Ltd
कंपनी ने निवेशकों को एक शेयर पर 60 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। इस डिविडेंड के लिए कंपनी की तरफ से 5 अगस्त की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया गया है। यानी जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में इस दिन रहेगा उन्हें डिविडेंड का लाभ मिलेगा। बता दें, शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर स्टॉक की कीमत बीएसई में 4232.90 रुपये था।
2- Bosch Ltd
इस कंपनी ने निवेशकों को एक शेयर पर 270 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी ने 4 अगस्त की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है। इससे पहले पिछले साल कंपनी ने एक शेयर पर 512 रुपये का डिविडेंड दिया था।
3- Disa India Ltd
कंपनी ने निवेशकों के लिए हर एक शेयर पर 200 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। शेयर बाजार में कंपनी 5 अगस्त को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। कंपनी के शेयरों का दाम शुक्रवार को 12261.90 रुपये था। इस साल अबतक कंपनी के शेयरों की कीमतों में 1.72 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
4- Chennai Petroleum Corporation Ltd
कंपनी के शेयरों में शुक्रवार को 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली थी। शुक्रवार को मार्केट के बंद होने के समय पर यह स्टॉक 1260.90 रुपये के स्तर पर था। चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के शेयर 7 अगस्त को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे। कंपनी ने कहा है कि हर शेयर पर 54 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को दिया जाएगा।
5- Maruti Suzuki India Ltd
ऑटो कंपनी ने भी निवेशकों को मोटा डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा है कि एक शेयर पर निवेशकों को 140 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। शेयर बाजार में कंपनी 7 अगस्त को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। बता दें, पिछले एक साल में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के शेयरों का दाम 12 प्रतिशत बढ़ा है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स की तुलना में काफी अधिक है।
6- Lumax Industries Ltd
इस कंपनी ने भी निवेशकों को एक शेयर पर 55 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी ने 6 अगस्त की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 37 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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