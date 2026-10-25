इन 5 कंपनियों के निवेशकों को मिलेगा अधिक डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते
मुख्य बातें
- Dividend Stock: इस हफ्ते शेयर बाजार में 5 ऐसी कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगी जो निवेशकों को मोटा लाभांश दे रही हैं
- इसमें से Chennai Petroleum Corporation Ltd की तरफ से एक शेयर पर 25 रुपये का डिविडेंड दिया जा रहा है
Dividend Stock: शेयर बाजार में इस हफ्ते कई कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगी। इन कंपनियों में 5 ऐसी कंपनियां हैं जो 9 रुपये या उससे अधिक का डिविडेंड दे रही हैं। आइए एक-एक करके जानते हैं इन कंपनियों के विषय में ...
1-Hexaware Technologies Ltd
कंपनी के शेयर इस साल दूसरी बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रहे हैं। कंपनी ने 20 अक्टूबर को शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा है कि 1 शेयर पर 9.50 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 26 अक्टूबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। बता दें, बीते 6 महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 27 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
2-L&T Technology Services Ltd
पिछले 6 महीने में इस कंपनी के शेयरों का दाम 13 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी शेयर बाजारों में 27 अक्टूबर को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि एक शेयर पर 20 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को मिलेगा। इससे पहले मई के महीने में इस कंपनी ने हर एक शेयर पर 40 रुपये का डिविडेंड दिया था।
3-Cyient Ltd
शेयर बाजारों में कंपनी 28 अक्टूबर को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। इस कंपनी ने निवेशकों को एक शेयर पर 12 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। बीते 6 महीने में Cyient Ltd के शेयरों का दाम 31 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर स्टॉक की कीमत 7.40 प्रतिशत की तेजी के साथ 1229.25 रुपये था।
4- CRISIL Ltd
29 अक्टूबर को शेयर बाजार में कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। इस कंपनी की तरफ से योग्य निवेशकों को 17 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। इससे पहले कंपनी इसी साल जुलाई के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड मिला था। बता दें, बीते 6 महीने में इस स्टॉक की कीमतों में 9 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है।
5- Chennai Petroleum Corporation Ltd
यह कंपनी 30 अक्टूबर को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। इस कंपनी ने निवेशकों को एक शेयर पर इस बार 25 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। बीते 6 महीने में इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 38 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।