इस साल इन 5 कंपनियों ने दिया है मोटा डिविडेंड, लिस्ट में ONGC भी
मुख्य बातें
- Dividend Stock: कई ऑयल कंपनियों ने 2026 में निवेशकों को मोटा डिविडेंड दिया है
- इस लिस्टिंग ओएजीसी भी शामिल है
Dividend Stock: शेयर बाजार में कई कंपनियां है जो निवेशकों को लगातार डिविडेंड देती आ रही है। उनका डिविडेंड यील्ड काफी अधिक है। इन्हीं कंपनियों में से हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम आदि है। आइए जानते हैं इन कंपनियों ने इस साल अबतक कितनी बार डिविडेंड दिया है।
वित्त वर्ष 2026 में किस कंपनी का डिविडेंड यील्ड सबसे अधिक
हिनुस्तान पेट्रोलियम का डिविडेंड यील्ड फाइनेंशियल ईयर 2026 में 7.1 प्रतिशत रहा है। वहीं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का डिविडेंड यील्डर 6.3 प्रतिशत रहा है। भारत पेट्रोलियम का 6.2 प्रतिशत, ओएनजीसी का 5.9 प्रतिशत और गल्फ ऑयल ल्यूब्रिकेंट्स का 4.9 प्रतिशत डिविडेंड यील्ड रहा है।
किस कंपनी ने कितना दिया डिविडेंड
1-Hindustan Petroleum Corporation Ltd
2026 में यह कंपनी सिर्फ एक बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड की है। कंपनी अगस्त के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब एक शेयर पर 19.25 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने दिया था। पिछले एक साल में स्टॉक की कीमतों में 18 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
2-Indian Oil Corporation
यह कंपनी शेयर बाजार में दो बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड की है। पहली बार मार्च 2026 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब एक शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने दिया था। दूसरी बार कंपनी अगस्त के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। इस बार एक शेयर पर कंपनी ने 1.25 रुपये का डिविडेंड दिया है।
3- Bharat Petroleum
यह स्टॉक साल की शुरुआत में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। कंपनी ने फरवरी 2026 में एक शेयर पर निवेशकों को 10 रुपये का डिविडेंड दिया था। पिछले एक साल में स्टॉक की कीमतों में 16 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
4- ONGC
2026 में कंपनी के शेयर तीन बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए हैं। पहली बार फरवरी में ट्रेड किए थे। तब एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 6.25 रुपये का डिविडेंड मिला था। दूसरी बार कंपनी के शेयर सितंबर के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। इस बार एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने दिया था। आखिरी बार नवंबर के महीने में स्टॉक एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। इस बार एक शेयर पर 8 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने दिया था।
5- Gulf Oil Lubricants
यह स्टॉक फरवरी के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 21 रुपये का डिविडेंड दिया था। दूसरी बार सितंबर के महीने में स्टॉक एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। इस बार हर एक शेयर पर 30 रुपये का फायदा हुआ था।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।