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3 कंपनियां दे रही हैं 50 रुपये से अधिक का डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Dividend Stocks: शेयर बाजार में तीन कंपनियों ऐसी हैं जिनकी तरफ से निवेशकों को 50 रुपये से अधिक का डिविडेंड दिया जा रहा है
  • इसमें एक नाम ब्रिटानिया का भी है
three companies will give more than 50- rupee dividend
तीन कंपनियां दे रही हैं एक शेयर पर 50 रुपये का डिविडेंड

Dividend Stocks: इस हफ्ते शेयर बाजार में कई कंपनियों के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रहे हैं। इस लिस्ट में 3 ऐसे कंपनियां हैं जो शेयर बाजार में इनवेस्टर्स को 50 रुपये से अधिक का डिविडेंड देने जा रही हैं। आइए एक-एक करके जानते हैं इन कंपनियों के विषय में ...

1-अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (UltraTech Cement Ltd)

कंपनी ने निवेशकों को एक शेयर पर 240 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 30 जुलाई की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। इससे पहले कंपनी पिछले इसी महीने एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 77.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।

शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर सीमेंट कंपनी का शेयर गिरावट के साथ 11839.55 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। बीत एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 3.73 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।

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2- आयशर मोटर्स लिमिटेड (Eicher Motors Ltd)

इस कंपनी ने निवेशकों को एक शेयर पर 82 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। कंपनी की तरफ से डिविडेंड के लिए 31 जुलाई की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया गया है। पिछले साल आयशर मोटर्स की तरफ से निवेशकों को 70 रुपये का डिविडेंड दिया गया था। 2024 में कंपनी ने 50 रुपये का डिविडेंड एक शेयर पर बांटा था।

शेयर बाजार में बीते एक साल के दौरान स्टॉक का प्रदर्शन अच्छा रहा है। 1 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 39 प्रतिशत का फायदा हुआ है। 2 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 55 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, तीन साल में स्टॉक का दाम 130 प्रतिशत बढ़ा है।

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3- Britannia Industries Ltd

इस एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी की तरफ से मोटा डिविडेंड निवेशकों को बांटा जा रहा है। कंपनी शेयर बाजार में 31 जुलाई को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। कंपनी ने बताया है कि एक शेयर पर निवेशकों को 90.50 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। बता दें, 2025 में ब्रिटानिया ने एक शेयर पर 75 रुपये का डिविडेंड दिया था।

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शेयर बाजार में ब्रिटानिया के शेयरों की स्थिति अच्छी नहीं है। एक साल में ब्रिटानिया का शेयर 5.14 प्रतिशत गिरा है। दो साल में स्टॉक का दाम 7.59 प्रतिशत लुढ़का है। बता दें, 5 साल में स्टॉक की कीमतों में 56 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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