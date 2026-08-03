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1 हफ्ते में 32% लुढ़का मल्टीबैगर स्टॉक, आज भी लगा लोअर सर्किट, किस वजह से हो रही बिकवाली

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Multibagger Stock: Thangamayil Jewellery के शेयरों में पिछले एक हफ्ते में 32 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है
  • कंपनी ने शेयर बाजार में 1 साल में 160 प्रतिशत का रिटर्न दिया है
Thangamayil Jewellery share falls 5 percent today
Thangamayil Jewellery के शेयरों की कीमतों में आज 5 प्रतिशत का लोअर सर्किट लगा है।

Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक Thangamayil Jewellery के शेयरों की कीमतों में पिछले एक साल में 160 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। आज सोमवार को बाजार में जारी उछाल के उलट यह स्टॉक 5 प्रतिशत लुढ़क गया। बीएसई में स्टॉक 4972.15 रुपये के स्तर पर आकर बंद हुआ है। बता दें, बीते एक सप्ताह के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 32 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।

क्या है इस गिरावट की वजह

कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के 28 दिनों में सेल्स में कोई भी सुधार नहीं देखने को मिला है। इस अपडेट के सामने आने के बाद स्टॉक लुढ़क गया।

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कंपनी के तिमाही नतीजे रहे हैं शानदार

ज्वैलरी का कारोबार करने वाली इस कंपनी ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। पहली तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 85.10 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 86.20 प्रतिशत अधिक है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 45.70 करोड़ रुपये रहा था। पहले क्वार्टर के दौरान कंपनी का ऑपरेशनल रेवन्यू 2666 करोड़ रुपये रहा था। साल दर साल की तुलना में कंपनी का रेवन्यू 71.20 प्रतिसत बढ़ा है। बता दें, बीते वित्त वर्ष की पहली तिमाही में Thangamayil Jewellery का ऑपरेशनल रेवन्यू 1558 करोड़ रुपये रहा था।

कंपनी का EBITDA पहली तिमाही के दौरान 145 करोड़ रुपये रहा था। पिछले साल की तुलना में यह 66.80 प्रतिशत बढ़ा है।

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लॉन्ग टर्म में कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा है?

तीन महीने में यह स्टॉक 25 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, 6 महीने में स्टॉक का भाव 56 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का 52 वीक हाई 7429 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1810.05 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 15454 करोड़ रुपये का है।

बीते दो साल में स्टॉक का दाम 194 प्रतिशत और तीन साल में यह 341 प्रतिशत बढ़ा है। 5 साल में पोजीशनल निवेशकों को कंपनी ने 986 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 10 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स को अबतक 3564 प्रतिशत का फायदा हुआ है।

लगातार डिविडेंड भी दे रही है कंपनी

पिछले महीने की 22 तारीख को कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 18 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2025 में कंपनी ने एक शेयर पर 12.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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