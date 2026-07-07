1 दिन में 99.50% की तेजी, IPO ने किया निवेशकों को मालामाल, अपर सर्किट पर स्टॉक
मुख्य बातें
- Teja Engineering Industries IPO listing: तेजा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज आईपीओ की धमाकेदार लिस्टिंग हुई है
- कंपनी के शेयर पर दिन ही 99.50 प्रतिशत तक इश्यू प्राइस की तुलना में चढ़ गए हैं
Teja Engineering Industries IPO listing: कुछ ही कंपनियों की लिस्टिंग शेयर बाजार में ऐसी होती है जैसी तेजा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज की हुई है। कंपनी के शेयरों में महज 1 एक दिन में ही 99.50 प्रतिशत की तेजी इश्यू प्राइस से देखने को मिल चुकी है। जिसकी वजह से निवेशकों का पैसा लगभग दोगुना हो चुका है।
90% प्रीमियम पर लिस्टिंग (Teja Engineering Industries Share price)
तेजा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग 90 प्रतिशत के प्रीमियम पर हुई है। कंपनी के शेयर एनएसई में आज मंगलवार को 418 रुपये के स्तर पर लिस्ट हुए हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 220 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। लिस्टिंग के कुछ ही देर के बाद कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा गया। तेज खरीदारी की वजह से स्टॉक लिस्टिंग के बाद 5 प्रतिशत की उछाल के साथ 438.90 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बता दें, यह कीमत इश्यू प्राइस की तुलना में 99.50 प्रतिशत अधिक है।
कंपनी के ग्रे मार्केट में अच्छी स्थिति थी। आज का जीएमपी 36 रुपये था। जोकि 16 प्रतिशत के प्रिमियम लिस्टिंग का संकेत दे रहा था। लेकिन कंपनी की लिस्टिंग जीएमपी के अनुमान से भी अधिक हुई है।
कब आया था आईपीओ (IPO News)
यह आईपीओ 30 जून से 2 जुलाई तक खुला था। कंपनी के आईपीओ का साइज 37.36 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित था। आईपीओ पर दांव लगाने के निवेशकों के पास 2 जुलाई 2026 तक का मौका था।
Teja Engineering Industries के आईपीओ का प्राइस बैंड 220 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया था। कंपनी ने 600 शेयरों का एक लॉट बनाया था। लेकिन रिटेल निवेशेकों को कम से कम दो लॉट पर एक साथ दांव लगाना था। जिसकी वजह से कम से कम 264000 रुपये का इनवेस्टमेंट करना पड़ा था।
तीन दिन के ओपनिंग के दौरान आईपीओ को कुल 1.37 गुना सब्सक्राइब किया गया था। नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटगरी में 1.81 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 0.32 गुना सब्सक्राइब किया गया था।
क्या करती है कंपनी
इस कंपनी की शुरुआत 2023 में हुई थी। कंपनी ऑयल एंड गैस, पावर और एनर्जी सेक्टर में अपनी सर्विसेज देती है। मौजूदा समय में यह कंपनी तमिलनाडु,केरल, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में ऑपरेट करती है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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