6 गुना से अधिक सब्सक्राइब, 30 रुपये पहुंचा GMP, आज IPO पर दांव लगाने का आखिरी दिन
मुख्य बातें
- IPO News: टेक्नोक्रॉफ्ट वेंचर्स आईपीओ अबतक 6 गुना से अधिक सब्सक्राइब हो चुका है
- आईपीओ 7 अगस्त को रिटेल निवेशकों के लिए खुल गया था
IPO News: टेक्नोक्रॉफ्ट वेंचर्स आईपीओ (Technocraft Ventures IPO) पर दांव लगाने के लिए आज आखिरी मौका है। आईपीओ का साइज 251.88 करोड़ रुपये का है। ग्रे मार्केट में कंपनी की स्थिति अच्छी है। यह मेनबोर्ड आईपीओ 7 अगस्त को खुल गया था निवेशकों के पास आज 11 अगस्त को दांव लगाने का आखिरी दिन है। कंपनी की लिस्टिंग बीएसई और एसएमई दोनों जगह होगी। बता दें, आईपीओ को अबतक 6 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया है। एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ 6 अगस्त को ओपन हुआ था। एंकर इनवेस्टर्स से कंपनी ने 75.55 करोड़ रुपये जुटाए थे।
ग्रे मार्केट से मिल रहा है अच्छी लिस्टिंग का संकेत (Technocraft Ventures IPO GMP Today)
इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में यह आईपीओ 30 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। आज का जीएमपी 14 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दिखा रहा है। इससे पहले 9 अगस्त को आईपीओ 23 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। महज दो दिन के अंदर जीएमपी में 7 रुपये का इजाफा हुआ है। बता दें, आईपीओ का सबसे कम जीएमपी 10 रुपये प्रति शेयर है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की स्थिति हर दिन बेहतर ही होती गई है।
क्या है प्राइस बैंड (Technocraft Ventures IPO Price band)
टेक्नोक्रॉफ्ट वेंचर्स ने आईपीओ के लिए 200 रुपये से 212 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी ने 70 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से कम से कम निवेशकों को एक साथ 14840 रुपये का दांव लगाना होगा। बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को आईपीओ के लिए कंपनी ने रजिस्ट्रार नियुक्त किया है।
6 गुना से अधिक हो चुका है सब्सक्राइब
आईपीओ को आज सुबह 10.50 मिनट तक 6.87 गुना सब्सक्राइब किया जा चुका था। रिटेल कैटगरी में 6.52 गुना, क्यूआईबी में 4.50 गुना और एनआईआई में 10.86 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।
आईपीओ के जरिए कंपनी 95 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फाल सेल के जरिए मौजूदा निवेशक 24 लाख रुपये के शेयर बेच रहे हैं। यानी फ्रेश इश्यू की तुलना में ओएफएस काफी कम है।
आईपीओ से जुटाए पैसों का क्या होगा
फ्रेश इश्यू के जरिए जुटाए गए 150 करोड़ रुपये का कंपनी वर्किंग कैपिटल में इस्तेमाल करेगी। वहीं, बाकि बजे पैसों का उपयोग जनरल कॉरपोरेट कार्यों में होगा। बता दें, 31 मार्च 2026 तक इस कंपनी के पास कुल 1235.90 करोड़ रुपये का काम था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इश्यू प्राइस थोड़ा अधिक आक्रमक दिखाई दे रहा है। लेकिन मैनेजमेंट अपने वर्क ऑर्डर और वित्तीय स्थिति को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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