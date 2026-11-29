पहले दिया दो बार में 51 रुपये का डिविडेंड, अब कंपनी दे रही है 1 पर 1 शेयर बोनस; रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते
मुख्य बातें
- Tech Mahindra Ltd की तरफ से एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया जा रहा है
- कंपनी ने इसके लिए जो तय रिकॉर्ड डेट तय किया है वो इसी हफ्ते है
Bonus Share: कुछ कंपनियों ने निवेशकों को मोटा डिविडेंड देने के साथ-साथ बोनस शेयर भी दिया है। ऐसी ही एक कंपनी टेक महिंद्रा है। कंपनी ने निवेशकों को एक शेयर पर एक शेयर बोनस देने का फैसला किया है। इसके लिए तय रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते है। बता दें, टेक महिंद्रा ने इस साल अबतक 2 बार निवेशकों को डिविडेंड दिया है। दोनों बार का मिलाकर कंपनी की तरफ से 2026 में एक शेयर पर 51 रुपये का डिविडेंड बांटा गया है।
किस दिन है रिकॉर्ड डेट (Tech Mahindra Ltd bonus share record date)
शेयर बाजारों को दी जानकारी में टेक महिंद्रा ने बताया है कि एक शेयर पर 1 शेयर योग्य निवेशकों को बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी 30 नवंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में कल रहेगा उन्हें ही बोनस शेयर का फायदा होगा। बता दें, रिकॉर्ड डेट पर बोनस शेयर खरीदने वाले लोगों को कोई भी फायदा बोनस शेयर नहीं मिलने जा रहा है।
इससे पहले कंपनी ने 2015 में बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस के तौर पर निवेशकों को बांटा था।
2026 में दो बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर चुकी है कंपनी
इस साल पहली बार कंपनी के शेयर जुलाई के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रे़ड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 36 रुपये का डिविडेंड दिया था। दूसरी बार कंपनी के शेयर अक्टूबर के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। इस बार कंपनी ने एक शेयर पर 15 रुपये का डिविडेंड दिया था।
कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन कैसा है? (Tech Mahindra Ltd Share Performance)
शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर बीएसई में स्टॉक का दाम 2 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1815 रुपये के स्तर पर था। बीते 3 महीने में स्टॉक की कीमतों में 14 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 6 महीने में टेक महिंद्रा के शेयरों का भाव 24 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 20 प्रतिशत का फायदा हो चुका है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 1869.20 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1304.25 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1.77 लाख करोड़ रुपये का है।
दो साल में स्टॉक का दाम 3.40 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 3 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 51 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 5 साल में 19 प्रतिशत और 10 साल में 272 प्रतिशत की तेजी इस कंपनी के शेयरों में देखने को मिली है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।