5 साल में 1751% का रिटर्न, आज शेयरों का दाम 9% बढ़ा; क्यों हो रही इतनी खरीदारी
मुख्य बातें
- TD Power के शेयरों की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली है
- स्टॉक 9% की छलांग लगाने में सफल हुई है
- शेयर बाजार में कंपनी ने निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है
TD Power Share Price: AC जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर का उत्पादन करने वाली कंपनी टीडी पावर के शेयरों की कीमतों में आज 9 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी ने तिमाही नतीजों का ऐलान किया है। दूसरे क्वार्टर में इस स्टॉक का प्रदर्शन अच्छा रहा है। बता दें, तिमाही नतीजों के साथ-साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है।
105% बढ़ा प्रॉफिट (Monarch Networth Capital Q2 Results)
जुलाई से सितंबर के दौरान कुल प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 60.19 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 105.58 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का ऑपरेशनल रेवन्यू 841.31 करोड़ रुपये रहा है। यह सालाना आधार पर 85.94 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान 452.46 करोड़ रुपये का रेवन्यू कंपनी ने जनरेट किया था।
कितना डिविडेंड दे रही है कंपनी
कंपनी ने निवेशकों के लिए 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 0.65 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 18 नवंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है।
इसी साल अगस्त के महीने में कंपनी के शेयरों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। जिसके बाद टीडी पावर के शेयरों की फेस वैल्यू 2 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गया था।
इस साल शेयर बाजार में शानदार रहा है प्रदर्शन
आज शुक्रवार को टीडी पावर सिस्टम्स के शेयर बीएसई में बढ़त के साथ 653.20 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 685 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। पिछले 6 महीने में स्टॉक की कीमतों में 11.35 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक निवेशकों को 94 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है।
दो साल में टीडी पावर के शेयरों का दाम 223 प्रतिशत और तीन साल में 381 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, 5 साल में टीडी पावर के स्टॉक का दाम 1751 प्रतिशत बढ़ा है।
शेयरों के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स की क्या राय है? (TD Power Target Price)
Monarch Networth Capital ने कहा है कि कंपनी एआई और डाटा सेंटर के विस्तार का फायदा उठाने की स्थिति में है। इस ब्रोकरेज ने स्टॉक को Hold रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से 756 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया गया है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।