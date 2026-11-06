टाटा ग्रुप के इस स्टॉक ने लगाई 15% की छलांग, शेयरों का दाम 50 रुपये से कम
मुख्य बातें
- Tata Teleservices Share Price: 50 रुपये से कम की कीमत वाले टाटा टेलीसर्विसेज के शेयरों की कीमतों में आज शुक्रवार को 15 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
Tata Teleservices Share Price: टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में आज शुक्रवार को 15 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। मार्केट के पॉजिटिव सेंटीमेंट का असर इस स्टॉक पर हुआ है। बीएसई में टाटा ग्रुप का यह आज शुक्रवार को गिरावट के साथ 35.27 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 15 प्रतिशत की उछाल के साथ 40.74 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बाजार के बंद होने के समय पर स्टॉक का दाम 12 प्रतिशत की तेजी के साथ 39.73 रुपये के स्तर पर था।
कितना है टारगेट प्राइस (Tata Teleservices target price)
आज की तेजी निवेशकों की खरीदारी के रूझान की वजह से देखने को मिली है। Bonanza के विराट जगाड कहते हैं कि यह स्टॉक अपने 20 और 50EMAs के ऊपर जा चुका है। इस स्टॉक के लिए सबसे बड़ी बाधा 38 रुपये से 42 रुपये का स्तर है। जब तक यह स्टॉक रेजिस्टेंस जोन के पार ना पहुंच जाए तब-तब इसका पीछा करने से बचें।
कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन कैसा है? (Tata Teleservices share performance)
पिछले एक महीने में इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 16 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, इसके बाद भी स्टॉक का दाम 2026 में 19 प्रतिशत अब भी निगेटिव रिटर्न ही दिया है। एक साल में टाटा टेलीसर्विसेज के शेयरों का दाम 27 प्रतिशत लुढ़क चुका है। दो साल में स्टॉक की कीमतों में 45 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। तीन साल में स्टॉक का दाम 55 प्रतिशत घट गया है।
5 साल पहले शेयरों को खरीदकर अबतक होल्ड करने वाले निवेशकों की इनवेस्टमेंट वैल्यू 37 प्रतिशत घट गई है। बता दें, इन गिरावटों के बाद भी 10 साल में टाटा ग्रुप का यह स्टॉक 501 प्रतिशत का रिटर्न पोजीशनल निवेशकों को दिया है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स 197 प्रतिशत का ही रिटर्न दिया है।
बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी
इस कंपनी निवेशकों को बोनस शेयर भी दिया है। 2013 में कंपनी ने 15 शेयरों पर 2 शेयर बोनस के तौर पर दिया था। बीएसई के डाटा के अनुसार एक भी बार कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।