Tata के इस स्टॉक को बेचने की होड़, 12% गिरा दाम; किस बात से निवेशक हुए निराश?
मुख्य बातें
- Tata Teleservices share price: आज शुक्रवार को टाटा टेलीसर्विसेज के शेयरों का दाम 12 प्रतिशत लुढ़क गया
- कंपनी को दूसरी तिमाही में घाटा हुआ है
- जिसका असर आज दिख रहा है
Tata Teleservices share price: दूसरी तिमाही में घाटा होने के बाद टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) के शेयरों का दाम आज शुक्रवार को 12 प्रतिशत टूट गया। कंपनी ने गुरुवार को तिमाही नतीजों का ऐलान किया था। हालांकि, राहत की बात यह है कि कंपनी का घाटा सालाना आधार पर कम हुआ है। बता दें, गुरुवार को कंपनी के शेयरों की कीमतों में 19 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली थी। लेकिन आज का दिन स्टॉक के लिए मुश्किलों भरा रहा है।
बीएसई में टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड के शेयर आज शुक्रवार को 41.24 रुपये के स्तर पर बीएसई में ओपन हुए हैं। कंपनी के शेयरों का दाम दिन में 12 प्रतिशत टूटने के बाद 33.64 रुपये के स्तर पर आ गया।
कितना हुआ कंपनी का घाटा (Tata Teleservices Q2 Results)
शेयर बाजारों को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि जुलाई से सितंबर के दौरान कुल 59.20 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। वहीं, एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 320.82 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।
कंपनी का ऑपरेशनल रेवन्यू पहली तिमाही में 309.65 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले कंपनी को इसी दूसरी तिमाही में 286.13 करोड़ रुपये का रेवन्यू मिला था।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (Tata Teleservices Share performance)
पिछले एक साल में टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों का दाम 34 प्रतिशत गिर चुका है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में करीब 10 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। दो साल में टाटा टेलीसर्विसेज के शेयरों का रेट 53 प्रतिशत लुढ़क चुका है। 3 साल में स्टॉक का रेट 59 प्रतिशत गिरा है। बता दें, 5 साल शेयरों को होल्ड रखने वाले निवेशकों को 28 प्रतिशत का नुकसान हो चुका है।
पिछले कुछ साल भले ही शेयर बाजार में कंपनी के लिए चुनौती पूर्ण रहे हों लेकिन इसके बाद भी 10 सालों से शेयरों को होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स आज के समय में प्रॉफिट में ही हैं। इस दौरान स्टॉक ने 449 प्रतिशत की छलांग लगाई है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 159 प्रतिशत की रिटर्न की तुलना में भी अधिक ही है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।