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टाटा की इस कंपनी को Q1 में हुआ 180 करोड़ का प्रॉफिट, 3 महीने में शेयर 28% चढ़ा, सोमवार रहेगी निवेशकों की नजर

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Tata Technologies Ltd Q1 Results: टाटा टेक्नोलॉजीज को पहली तिमाही में 180 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है
  • कंपनी ने शुक्रवार को तिमाही नतीजों का ऐलान किया था
टाटा की इस कंपनी को Q1 में हुआ 180 करोड़ का प्रॉफिट, 3 महीने में शेयर 28% चढ़ा, सोमवार रहेगी निवेशकों की नजर

Tata Technologies Ltd Q1 Results: इंजीनियरिंग और डिजिटल सर्विसेज देने वाली कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में नेट प्रॉफिट 6.2 प्रतिशत बढ़कर 180.75 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 की समान तिमाही में 170.28 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।

टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में उसकी ऑपरेटिंग रेवन्यू बढ़कर 1,664.63 करोड़ रुपये हो गई, जो 2025-26 की समान तिमाही में 1,244.29 करोड़ रुपये थी।

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कंपनी के सीईओ ने क्या कुछ बताया

टाटा टेक्नोलॉजीज के सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर वारेन हैरिस ने कहा, 'मांग का माहौल सकारात्मक बना हुआ है। यह हमारी रणनीतिक वृद्धि वाले क्षेत्रों में मजबूत गतिविधियों, सौदों के बेहतर क्रियान्वयन और प्रमुख ग्राहक कार्यक्रमों में बढ़ती स्पष्टता से दिखाई देता है।'

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टाटा टेक्नोलॉजी के शेयरों का प्रदर्शन कैसा है? (Tata Technologies Share performance)

तिमाही नतीजे सामने आने के बाद अब कंपनी के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। शुक्रवार को टाटा का यह स्टॉक गिरावट के साथ बीएसई में 757.85 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। बीते 3 महीने में टाटा टेक्नोलॉजी ने शेयर बाजार में अच्छा प्रदर्शन किया है। कंपनी के शेयरों का भाव इस दौरान 28 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, एक साल में स्टॉक 4.62 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स 4.99 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में अच्छा ही कहा जाएगा। बीएसई में टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड का 52 वीक हाई 784.30 रुपये और 52 वीक लो लेवल 507.50 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 30772.64 करोड़ रुपये का है।

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पिछले दो साल में टाटा टेक्नेलॉजी लिमिटेड के शेयरों का दाम 25 प्रतिशत लुढ़क चुका है। बता दें, कंपनी शेयर बाजारों में बीते हफ्ते ही एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 3.35 रुपये का स्पेशल और 8.35 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया गया था। 2025 में भी कंपनी जुलाई के महीने में ही एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी।

(भाषा के इनपुट के साथ

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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