Tata Sons की बोर्ड मीटिंग 30 नवंबर को, IPO पर सदस्य ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला
मुख्य बातें
- Tata Sons Board Meeting: टाटा संस की बोर्ड मीटिंग 30 नवंबर को होने जा रही है
- इस मीटिंग में टाटा संस के आईपीओ से जुड़ा कोई फैसला किया जा सकता है
- यह बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब चेयरमैन की नियुक्ति सहित अन्य मामले कोर्ट में हैं
Tata Sons IPO: कल 30 नवंबर को टाटा संस के बोर्ड की मीटिंग है। इस मीटिंग में कंपनी अपने आईपीओ पर आगे बढ़ने से जुड़ा कोई फैसला ले सकती है। यह मीटिंग ऐसे समय में होने जा रही है जब टाटा ट्र्स्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा लगातार टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की नियुक्ति और प्रस्तावित आईपीओ का विरोध कर रहे हैं। बता दें, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) और आरडी टाटा ट्रस्ट (RDTT) को बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से अंतरिम राहत नहीं मिली है। इन दोनों ट्रस्ट्स के पास टाटा संस का एक बड़ा हिस्सा है।
यह बोर्ड मीटिंग पहले किसी अन्य तारीख को प्रस्तावित थी। लेकिन तब नोएल टाटा ने इसका यह कर विरोध किया था। नोएल ने कहा था कि इसके लिए 7 दिन पहले की नोटिस जारी नहीं की गई थी। वहीं, हाई कोर्ट ने भी इस मीटिंग को रोकने और एन चंद्रशेखरन की नियुक्ति रद्द करने को लेकर याचिकाकर्ता को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है।
क्या है बोर्ड मीटिंग का एजेंडा
टाटा संस की बोर्ड मीटिंग में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इनमें से एक फैसला टाटा संस के आईपीओ से भी जुड़ा हो सकता है। बता दें, कल लिए जाने वाले फैसलों पर अंतिम मुहर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद भी लगेगा। यानी कल होने वाली मीटिंग का फैसला अंतिम नहीं होगा। कोर्ट जनवरी 2027 में इस पूरे विवाद पर फैसला दे सकता है।
कौन-कौन है बोर्ड का सदस्य
टाटा संस के बोर्ड में एन चंद्रशेखरन, नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन, मौजूदा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीएफओ सौरभ अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक हरीश मानवानी और अनिता जार्ज हैं।
RBI के नियमों की वजह से लिस्टिंग का दबाव
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टाटा संस को अपर लेयर एनबीएफसी बताया है। सेंट्रल बैंक के मौजूदा नियमों के अनुसार इन सभी की लिस्टिंग अनिवार्य है। आरबीआई के अलावा टाटा संस का बोर्ड भी इस आईपीओ के पक्ष में है। वहीं, टाटा ट्र्स्ट्स के दो सदस्य वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह भी टाटा संस की लिस्टिंग चाहते हैं।
रतन टाटा नहीं चाहते थे लिस्टिंग
2017 में रतन टाटा ने टाटा संस को लिस्टिंग से बचाने के लिए इसे पब्लिक लिमिटेड से बदलकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर दिया था। बता दें, टाटा संस में बड़ा हिस्सा होल्ड करने वाली संस्था शापूरजी पालोनजी ग्रुप भी लिस्टिंग के पक्ष में है। इस ग्रुप के पास टाटा संस का कुल 18 प्रतिशत हिस्सा है।
नोएल टाटा लगतार कई मंचों से टाटा संस की लिस्टिंग का विरोध कर चुके हैं।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।