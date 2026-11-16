Tata का यह स्टॉक आज घुटनों पर, 9% गिरा दाम; एक्सपर्ट्स ने टारगेट प्राइस घटाया
मुख्य बातें
- Tata Motors PV share price: टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में आज 9 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है
- दूसरी तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है
- एक्सपर्ट्स ने कंपनी के शेयरों के टारगेट प्राइस में कटौती की है
Tata Motors PV share price: आज सोमवार को शेयर बाजार में तेजी के बीच टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। स्टॉक 9 प्रतिशत लुढ़क गया। बीएसई में स्टॉक 272.80 रुपये के स्तर पर खुला है। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम लुढ़ककर 260.50 रुपये के स्तर पर आ गया। यह स्टॉक का 52 वीक लो लेवल है। बता दें, स्टॉक आज 259.20 रुपये के 52 वीक लो लेवल के करीब पहुंच गया। इस स्टॉक का 52 वीक हाई 408.20 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 96844 करोड़ रुपये का है।
मोतीलाल ओसवाल ने शेयरों को बेचने की दी सलाह (Tata Motors PV target price)
ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इस स्टॉक को बेच देने की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने 240 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। इससे पहले ब्रोकरेज ने 287 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया था। 360 One WAM ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लॉन्ग टर्म में अब भी कंपनी से जुड़ी संभावनाएं बरकरार हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में स्थिति चिंताजनक है। इस ब्रोकरेज हाउस ने BUY से रेटिंग घटाकर Hold कर दिया है। वहीं, टारगेट प्राइस को 397 रुपये से घटाकर 327 रुपये प्रति शेयर कर दिया है।
पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 8 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। 6 महीने में स्टॉक का दाम 26 प्रतिशत गिरा है। पिछले एक साल में स्टॉक की कीमतों में 32 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है।
दूसरी तिमाही में कंपनी को हुआ घाटा (Tata Motors PV Q2 Results)
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (टीएमपीवीएल) को चालू वित्त वर्ष की सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही में 5,531 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ है। कंपनी ने एक साल पहले की समान तिमाही में 76,170 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था।
कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में उसे 6,738 करोड़ रुपये के असाधारण मद दर्ज करने पड़े। इनमें मुख्य रूप से कर्मचारियों की छंटनी एवं सेवा समाप्ति से जुड़े 3,776 करोड़ रुपये और परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी से संबंधित 2,856 करोड़ रुपये शामिल हैं।
हालांकि, कंपनी का ऑपरेटिंग रेवन्यू 34 प्रतिशत बढ़कर 96,920 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले की समान अवधि में यह 72,000 करोड़ रुपये के आसपास था।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।