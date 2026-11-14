Tata ग्रुप की इस कंपनी को 5531 करोड़ रुपये का घाटा, सोमवार को फोकस में रहेगा स्टॉक
मुख्य बातें
- Tata Motors PV Q2 Results:टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स को दूसरी तिमाही में 5,531 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था
- हालांकि, कंपनी के ऑपरेटिंग रेवन्यू में इजाफा देखने को मिला है
Tata Motors PV Q2 Results: टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (टीएमपीवीएल) को चालू वित्त वर्ष की सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही में 5,531 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध घाटा हुआ है। कंपनी ने एक साल पहले की समान तिमाही में 76,170 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। तिमाही नतीजे सामने आने के बाद कंपनी के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। बता दें, कंपनी का कंसॉलिडेटेड ऑपरेटिंग रेवन्यू 34 प्रतिशत बढ़कर 96,920 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले की समान अवधि में यह 72,000 करोड़ रुपये के आसपास था। दूसरी तिमाही में में जेएलआर का ऑपेरेटिंग रेवन्यू 20.3 प्रतिशत बढ़कर 589.4 करोड़ पाउंड रहा। वहीं, टाटा मोटर्स के यात्री वाहन कारोबार का राजस्व 50.9 प्रतिशत बढ़कर 20,423 करोड़ रुपये हो गया।
रिस्ट्रक्चरिंग ने बढ़ाया खर्च
कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में उसे 6,738 करोड़ रुपये के असाधारण मद दर्ज करने पड़े। इनमें मुख्य रूप से कर्मचारियों की छंटनी एवं सेवा समाप्ति से जुड़े 3,776 करोड़ रुपये और एसेट के मूल्य में कमी से संबंधित 2,856 करोड़ रुपये शामिल हैं।
कंपनी के लक्जरी वाहन ब्रांड जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) ने भी तिमाही में 53 करोड़ पाउंड के असाधारण मद दर्ज किए। कंपनी के अनुसार, इनमें पुनर्गठन गतिविधियों से जुड़े खर्च, कर्मचारियों की सेवा समाप्ति लागत और विकास के चरण में मौजूद अमूर्त परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी शामिल है।
लागत घटाने पर कंपनी का जोर
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के मुख्य वित्त अधिकारी (CFO) धीमान गुप्ता ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में घरेलू कारोबार की मजबूत गति बनी रही। वहीं, जेएलआर ने वैश्विक बाजारों की चुनौतियों और जगुआर के पुराने मॉडल का उत्पादन बंद किए जाने के बावजूद बिक्री मात्रा के स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि, उत्पाद मिश्रण में प्रतिकूल बदलाव और जिंसों की लगातार ऊंची लागत से मार्जिन पर दबाव पड़ा। उन्होंने कहा कि दोनों कारोबार बुनियादी रूप से मजबूत हैं और कंपनी नए मॉडल पेश करने, लागत घटाने तथा नकदी प्रवाह बेहतर करने पर ध्यान दे रही है।
शुक्रवार को टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का शेयर 3 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ बीएसई में 287 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 27 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।