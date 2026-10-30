Tata का यह धाकड़ स्टॉक आज 6% उछला, 2-2 एक्सपर्ट्स दे रहे दांव लगाने की सलाह; जान लें वजह
मुख्य बातें
- Trent Ltd के शेयरों का दाम आज 6 प्रतिशत बढ़ गया
- कंपनी के शेयरों में तेजी के पीछे की वजह तिमाही नतीजे हैं
- टाटा ग्रुप की कंपनी के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश हैं
Trent Ltd Share price: टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनियों में से एक ट्रेंट लिमिटेड ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। जिसका असर आज शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में देखने को मिल रहा है। ट्रेंट लिमिटेड का स्टॉक 6 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ बीएसई में 3059 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। इससे पहले आज सुबह स्टॉक बीएसई में 3015 रुपये के स्तर पर खुला था। बता दें, ट्रेंट लिमिटेड के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर 2-2 एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। उनके द्वारा सेट किया गया टारगेट प्राइस मौजूदा 52 वीक हाई से अधिक है।
कितना हुआ नेट प्रॉफिट (Trent Ltd Q2 Net profit)
ट्रेंट लिमिटेड ने दी जानकारी में बताया है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 468.09 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट 25.30 प्रतिशत रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में ट्रेंट लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 373.42 करोड़ रुपये रहा था।
कंपनी का ऑपरेशनल रेवन्यू जुलाई से सितंबर के दौरान 5873.14 करोड़ रुपये रहा है। यह सालाना आधार पर 21.90 प्रतिशत अधिक है। एक साल पहले कंपनी का रेवन्यू 4817.60 करोड़ रुपये रहा था। सालाना आधार पर कंपनी के रेवन्यू में 21.90 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। बता दें, ट्रेंट लिमिटेड के खर्च में सालाना आधार पर 20.40 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी की तरफ से दी जानकारी के अनुसार दूसरे क्वार्टर के दौरान कुल 5259.13 करोड़ रुपये खर्च रहा है।
दूसरी तिमाही में ट्रेंट लिमिटेड ने 10 वेस्टसाइड के स्टोर खोले हैं। वहीं, 19 जूडियो आउटलेट्स ओपन किए हैं। मौजूदा समय में यूएई को मिलाकर कंपनी का बिजनेस 339 शहरों में संचालित हो रहा है।
कितना है टारगेट प्राइस (Trent Ltd Target price)
Elara Capital ने ट्रेंट लिमिटेड के शेयरों के लिए 3600 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। इस ब्रोकरेज ने शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ने भी ट्रेंट लिमिटेड के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। इस ब्रोकरेज हाउस ने 3700 रुपये टारगेट प्राइस सेट किया है।
बीते 6 महीने के दौरान ट्रेंट लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में करीब 10 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, एक साल में स्टॉक का दाम 4 प्रतिशत लुढ़क चुका है।
(डिस्क्लेमर: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम लगातार बदलता रहता है, इसलिए किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।