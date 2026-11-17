टाटा ग्रुप की 2 कंपनियों के शेयरों को खरीदने की होड़, एक का दाम 9% तक चढ़ा; IPO की आहट का असर!
मुख्य बातें
- आज मंगलवार को टाटा केमिकल्स और टाटा इनवेस्टमेंट कारपोरेशन के शेयरों की कीमतों में 9 प्रतिशत तक की तेजी देखने को मिली है
- इस उछाल के पीछे की वजह टाटा संस के आईपीओ से जुड़ी खबर है
- रिपोर्ट्स के अनुसार RBI ने एक लेटर टाटा संस का लिखा है
टाटा संस (Tata Sons IPO) की लिस्टिंग की चर्चाओं के बीच आज मंगलवार को टाटा केमिकल्स (Tata Chemicals Ltd) और टाटा इनवेस्टमेंट (Tata Investment Corporation Ltd) के शेयरों की कीमतों में आज 9 प्रतिशत तक की तेजी देखने को मिली है। बता दें, कल सोमवार को जिमी टाटा का बयान मीडिया में छाया हुआ था। रतन टाटा के छोटे भाई जिमी टाटा ने टाटा संस की लिस्टिंग का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स के मौजूदा चेयरमैन की कार्यपद्धति पर सवाल उठाया है।
RBI ने लिखा लेटर
रिपोर्ट के अनुसार पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टाटा संस को लेटर लिखकर अपर लेयर एनबीएफसी के लिस्टिंग नियमों को पालन करने को कहा है। हालांकि, टाटा संस ने आरबीआई से लिस्टिंग से बचने 'कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी' के तौर पर वर्गीकृत करने की मांग की थी। जिसे आरबीआई ने ठुकरा दिया है। बता दें, टाटा संस में बड़ा हिस्सा रखने वाला शापूरजी पालोनजी ग्रुप ने भी लिस्टिंग का समर्थन किया है। तीसरी बार टाटा संस के चेयरमैन नियुक्त किए गए एन चंद्रशेखरन भी टाटा संस की लिस्टिंग के पक्ष में हैं। हालांकि, टाटा ट्रस्ट्स के मुखिया नोएल टाटा लगातार लिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं।
टाटा केमिकल्स के शेयरों में उछाल
बीएसई में टाटा केमिकल्स का शेयर आज मंगलवार को 648 रुपये के स्तर पर खुला है। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 9 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 669.05 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। कंपनी के शेयरों में आज भले ही तेजी देखने को मिली है लेकिन इसके बाद भी स्टॉक लॉन्ग टर्म में संघर्ष किया है। पिछले एक साल में स्टॉक की कीमतों में 31 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
दो साल में स्टॉक का दाम 41 प्रतिशत गिरा है। तीन साल में स्टॉक की कीमतों में 34 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। 5 साल में भी कंपनी के शेयरों का दाम 31 प्रतिशत गिर चुका है।
टाटा इनवेस्टमेंट के शेयरों में उछाल (Tata Investment Corporation Share Performance)
बीएसई में कंपनी का शेयर 591.20 रुपये के स्तर पर खुला है। स्टॉक 8 प्रतिशत की तेजी के साथ 620 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। इस स्टॉक का 52 वीक हाई 795 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 538.70 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 29,985 करोड़ रुपये का है।
बीते एक साल में स्टॉक की कीमतों में 23 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। दो साल में स्टॉक का दाम 10 प्रतिशत लुढ़क गया है। हालांकि, 3 साल पहले इस टाटा का शेयर खरीदने वाले निवेशकों को अबतक 51 प्रतिशत का लाभ मिल चुका है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।