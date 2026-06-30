21वीं बार डिविडेंड देने जा रही है Tata ग्रुप की यह कंपनी, रिकॉर्ड डेट घोषित, झुनुझनुवाला के पास 5% से अधिक हिस्सा
मुख्य बातें
- Tata Group Stock: टाइटन कंपनी लिमिटेड ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट घोषित कर दिया है
- कंपनी ने 10 जुलाई से पहले ही रिकॉर्ड डेट तय किया है
- इस कंपनी में रेखा झुनझुनवाला की कुल हिस्सेदारी 5 प्रतिशत से अधिक की है
Tata Group Stock: टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन कंपनी लिमिटेड (Titan Company Ltd) ने 21वीं बार डिविडेंड देने का फैसला किया है। कंपनी की तरफ से एक शेयर पर 15 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को दिया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए टाइटन ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। बता दें, आज मंगलवार को कंपनी के शेयरों मे तेजी देखने को मिली है।
10 जुलाई से पहले रिकॉर्ड डेट
स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि 1 शेयर पर योग्य निवेशकों को 15 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 9 जुलाई 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है। यानी जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें डिविडेंड का लाभ मिलेगा।
पहली बार कंपनी ने कब दिया था डिविडेंड
टाइटन कंपनी लिमिटेड ने निवेशकों को पहली बार डिविडेंड 2001 में दिया था। तब एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 2.60 रुपये का फायदा हुआ था। कंपनी के शेयर आखिरी बार 2025 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 11 रुपये का डिविडेंड मिला था।
आज शेयरों में उछाल
कंपनी के शेयरों में आज मंगलवार को तेजी देखने को मिली है। टाइटन लिमिटेड के शेयर क्लोजिंग के टाइम पर 2.93 प्रतिशत की तेजी के साथ 4405.30 रुपये के स्तर पर थे। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 10.85 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक 19.41 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। टाइटन कंपनी लिमिटेड के शेयरों का दाम 2 साल में 29.34 प्रतिशत और तीन साल में 44.50 प्रतिशत बढ़ा है। 5 साल में यह स्टॉक निवेशकों को 154 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 10 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 988 प्रतिशत का फायदा हुआ है।
बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी
टाइटन कंपनी लिमिटेड ने 2011 में निवेशकों को बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर निवेसकों को बोनस शेयर के तौर बांटा था। इसी साल कंपनी के शेयरों का बंटवारा भी हुआ था। जिसके बाद शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गया था।
इस कंपनी में रेखा झुनझुनवाला की भी हिस्सेदारी है। टाइटन कंपनी लिमिटेड में रेखा झुनझुनवाला की कुल हिस्सेदारी 5.3 प्रतिशत की है। वहीं, एलआईसी के पास 2.3 प्रतिशत हो गई है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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