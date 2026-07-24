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Swiggy का शेयर आज 7% टूटा, निवेशकों को किस बात का सता रहा है डर?

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Swiggy Share Price Today: स्विगी का शेयर आज शुक्रवार को 7 प्रतिशत से अधिक टूट गया
  • कल गुरुवार को कंपनी के बोर्ड ने विदेशी हिस्सेदारी की सीमा को 100 प्रतिशत से घटाकर 49.50 प्रतिशत कर दिया है
Swiggy Share Crashed today
Swiggy के शेयरों की कीमतों में आज 7 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।

Swiggy Share Price Today: आज शुक्रवार को स्विगी लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 7 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस गिरावट के पीछे की वजह बोर्ड का एक फैसला है। गुरुवार की शाम को कंपनी ने बताया कि बोर्ड ने विदेशी हिस्सेदारी पर 49.50 प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। मौजूदा समय में यह सीमा 100 प्रतिशत की है। इसी खबर के सामने आने के बाद आज शुक्रवार को शेयरों को बेचने की होड़ सी मची हुई है। बता दें, बोर्ड के फैसले पर औपचारिक मुहर एनुअल जनरल मीटिंग में ली जाएगी। 18 अगस्त को स्विगी लिमिटेड की एजीएम है।

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कंपनी ने क्यों लिया है यह फैसला

कंपनी ने आईओसीसी का दर्जा हासिल करने के लिए पहले भी प्रयास किए हैं। मई में स्विगी अपने संचालन के नियमों (एओए) में बदलाव के लिए जरूरी शेयरधारकों की मंजूरी हासिल नहीं कर पाई थी। इन बदलावों के जरिये कंपनी आईओसीसी का दर्जा प्राप्त करना चाहती थी।

आउटफ्लो का डर

इस एक फैसले की वजह से MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में स्विगी 340 मिलियन डॉलर का पैसिव आउटफ्लो देख सकता है। जोकि 125 मिलियन शेयर के बराबर है। सीएनबीसीटीवी 18 की रिपोर्ट के अनुसार एमएससीआई के अलावा FTSE इंडेक्स में 120 मिलियन डॉलर का आउटफ्लो देखा जा सकता है। जोकि 46 मिलियन शेयरों के बराबर है।

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52 वीक लो लेवल के करीब पहुंचा शेयर

आज शुक्रवार को बीएसई में स्विगी का शेयर 260 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी का शेयर 7 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के बाद 242.60 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया था। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 235.85 रुपये और 52 वीक हाई 473 रुपये है। स्विगी का मार्केट कैप 68386 करोड़ रुपये का है।

स्विगी शेयर बाजार में लगातार संघर्ष ही कर रहा है। बीते 3 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 13 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। 1 साल में इस कंपनी के शेयरों का दाम 40 प्रतिशत गिरा है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के करीब 8 प्रतिशत की तुलना में कई गुना अधिक है।

गुरुवार को क्या-क्या हुआ फैसला

स्विगी के निदेशक मंडल ने विदेशी स्वामित्व सीमा के प्रस्ताव के अलावा भारत के विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) के अनुरूप एओए में बदलाव को भी मंजूरी दी है। साथ ही अधिकृत वरीयता शेयर पूंजी को अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी में बदलने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है, जिसे शेयरधारकों की मंजूरी की जरूरत होगी।

(भाषा के इनपुट के साथ)

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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