Swiggy में भारतीयों की हिस्सेदारी 50% के पार, खबर आते ही 6% चढ़ा स्टॉक
मुख्य बातें
- Swiggy Share Price: स्विगी में भारतीयों की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत के पार पहुंच गई है
- आज कंपनी के शेयरों की कीमतों में करीब 6 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
Swiggy Share Price: स्विगी के शेयरों की कीमतों में आज मंगलवार को करीब 6 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस कंपनी में घरेलू हिस्सेदारी 50 प्रतिशत के पार पहुंच गई है। जोकि एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जाएगा। अब स्विगी भारतीय मालिकाना और नियंत्रण वाली कंपनी हो गई है।
आज स्विगी के शेयर बीएसई में 250.45 रुपये के स्तर पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम करीब 6 प्रतिशत की तेजी के साथ 264 रपये के स्तर पर पहुंच गए। हालांकि, स्टॉक एक बार फिर से नरमी देखने को मिली।
कंपनी एक्सचेंज को क्या कुछ बताया है (Swiggy Stock price)
स्विगी की तरफ से शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा गया है कि एफडीआई, एफपीआई और अन्य अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश कंपनी में 49.76 प्रतिशत हो गया है। वहीं, घरेलू हिस्सेदारी 50.24 प्रतिशत हो गई है। कंपनी ने एक बात साफ कर दी है कि इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी के मालिकाना हक में कोई बदलाव हुआ है। इसके अलावा कंपनी के कैपिटल, मैनेजमेंट, बिजनेस ऑपरेशंस में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है।
स्विगी के शेयरों की स्थिति (Swiggy latest updates)
पिछले एक महीने में स्विगी के शेयरों की कीमतों में 4.67 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 2026 में स्टॉक का दाम 32 प्रतिशत गिरा है। एक साल में इस स्टॉक की कीमतों में 30 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का 52 वीक हाई 473 रुपये और 52 वीक लो लेव 235.85 रुपये है। स्विगी का मार्केट कैप 72513 करोड़ रुपये का है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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