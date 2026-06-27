Dividend Stocks: 1 शेयर पर 110 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट नजदीक
मुख्य बातें
- Dividend Stocks: स्वराज इंजन्स लिमिटेड (Swaraj Engines Ltd) के शेयर अगले हफ्ते एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रहे हैं
- कंपनी ने एक शेयर पर 110 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है
Dividend Stocks: स्वराज इंजन्स लिमिटेड (Swaraj Engines Ltd) ने निवेशकों के लिए फिर से डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि एक शेयर पर 110 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को दिया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट तय किया है वो अगले हफ्ते है।
किस दिन है रिकॉर्ड डेट
स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में स्वराज इंजन्स लिमिटेड ने बताया था कि एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 110 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 3 जुलाई की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी जिन निवेशकों को नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में इस दिन रहेगा उन्हें हर एक शेयर पर 110 रुपये का फायदा होगा।
हर साल डिविडेंड दे रही है कंपनी
पिछले कई सालों से स्वराज इंजन्स की तरफ से लगातार निवेशकों को डिविडेंड दिया जा रहा है। कंपनी ने 2025 में निवेशकों को एक शेयर पर 104.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2024 में कंपनी ने एक शेयर पर 95 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2023 में कंपनी ने एक शेयर पर 92 रुपये का डिविडेंड दिया था। योग्य निवेशकों को 2022 में एक शेयर पर 80 रुपये का डिविडेंड मिला था। ट्रेंड को देखें तो हर साल कंपनी ने डिविडेंड अमाउंट को बढ़ा दिया है।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है?
गुरुवार को स्टॉक मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर Swaraj Engines Ltd के शेयरों का दाम बीएसई में 3946.50 रुपये के स्तर पर था। पिछले एक महीने के दौरान कंपनी के शएयरों की कीमतों में 5.48 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, तीन महीने में यह स्टॉक 12.40 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, एक साल में Swaraj Engines Ltd के शेयरों की कीमतों में 4.79 प्रतिशत गिरा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स 6.83 प्रतिशत गिर चुका है।
दो साल में यह स्टॉक 30 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। तीन साल में Swaraj Engines Ltd के शेयरों का दाम 91 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 5 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 121 प्रतिशत का लाभ मिला है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 45 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। पिछले 10 साल में यह स्टॉक 239 प्रतिशत का रिटर्न पोजीशनल निवेशकों को देने में सफल रहा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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