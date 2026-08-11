1 साल में 600% का रिटर्न, डिफेंस स्टॉक के पास करीब 5000 करोड़ रुपये का काम, आपका है दांव?
मुख्य बातें
- Defence Stocks: स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 1 साल में 600% की तेजी देखने को मिली है
- इस कंपनी के पास करीब 5000 करोड़ रुपये का काम है
Defence Stock: मल्टीबैगर डिफेंस कंपनी के स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Swan Defence And Heavy Industries Ltd) के शेयरों की कीमतों में पिछले एक साल में 600 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 2026 में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 75 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। हालांकि, आज मंगलवार को यह स्टॉक की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। बीएसई में कंपनी के शेयर मार्केट क्लोजिंग से कुछ देर पहले 3.65 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2528 रुपये के स्तर पर आ गया। कंपनी के शेयरों का इंट्रा-डे लो लेवल 2550.25 रुपये है। अब निवेशकों के मन में सवाल खड़ा हो रहा है कि डिफेंस कंपनी के शेयरों को खरीदना सही रहेगा या नहीं है?
कितना है मार्केट कैप
जनवरी 2025 में स्वान डिफेंस के शेयरों का दाम 42 रुपये था। 10 अगस्त को यग 2749 रुपये के स्तर तक पहुंच गया। यानी इतने सालों में कंपनी के शेयरों की कीमतों में करीब 6500 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, कंपनी का मार्केट कैप 13318 करोड़ रुपये का है।
शेयरों में तेजी के पीछे की वजह क्या है (Swan Defence Share price)
स्वान डिफेंस के शेयरों में उछाल के पीछे कई कारण हैं। कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने के साथ-साथ मौजूदा स्तर पर कंपनी के वैल्यूएशन की वजह से स्टॉक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा लेवल पर नए निवेश से बचना बेहतर रहेगा। उनका मानना है कि नए निवेश के लिए कंपनी के शेयरों में गिरावट का इंतजार करना सही रहेगा।
कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी
पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान कंपनी का प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 34.50 करोड़ रुपये रहा था। इस दौरान कुल इनकम 440 करोड़ रुपये रहा। हाल ही में कंपनी को 251 करोड़ रुपये से 750 करोड़ रुपये की कीमत का वर्क ऑर्डर मिला था। जनवरी से यह कंपनी को मिलने वाला चौथा एक्सपोर्ट ऑर्डर है। मौजूदा समय में डिफें कंपनी के पास करीब 5000 करोड़ रुपये का काम है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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