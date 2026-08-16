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18 अगस्त को खुल रहा है इस फिल्म बनाने वाली कंपनी का IPO, ग्रे मार्केट में स्थिति काफी मजबूत

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Sunshine Pictures IPO: इस हफ्ते सनसाइन पिक्चर्स कंपनी का आईपीओ खुल रहा है
  • ग्रे मार्केट में स्थिति कंपनी काफी मजबूत है
Sunshine Pictures IPO GMP Today
Sunshine Pictures IPO - ग्रे मार्केट में कंपनी की स्थिति काफी मजबूत है।

IPO News: इस हफ्ते कई कंपनियों के आईपीओ खुलने जा रहे हैं। इन कंपनियों में सनसाइन पिक्चर्स आईपीओ (Sunshine Pictures IPO) भी एक है। कंपनी ग्रे मार्केट में शानदार प्रदर्शन कर रही है। बता दें, कंपनी के आईपीओ का साइज 282.14 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए कंपनी 48 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी 30 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी।

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18 अगस्त को खुल रहा है आईपीओ (Sunshine Pictures IPO details)

सनसाइन पिक्चर्स आईपीओ 18 अगस्त को खुल रहा है। निवेशकों के पास 20 अगस्त तक आईपीओ पर दांव लगाने का मौका रहेगा। शेयरों का अलॉटमेंट 21 अगस्त को और बीएसई-एनएसई में लिस्टिंग 25 अगस्त को प्रस्तावित है।

कंपनी ने आईपीओ के लिए 342 रुपये से 360 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। आईपीओ का लॉट साइज 41 शेयरों का बनाया गया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14760 रुपये का इनवेस्टमेंट करना होता है। बता दें, GYR Capital Advisors Pvt ltd को लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

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किसके लिए कितना हिस्सा

क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रहेगा। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए कम से कम 35 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रहेगा। एनआईआई के लिए 15 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रहेगा।

ग्रे मार्केट में दहाड़ रही है कंपनी (Sunshine Pictures IPO GMP Today)

इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 53 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। मौजूदा जीएमपी 14 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। आईपीओ ग्रे मार्केट में इस समय सबसे बेहतर स्थिति में है। बता दें, आईपीओ का सबसे कम जीएमपी 17 रुपये था।

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कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है (Sunshine Pictures IPO news updates)

सनसाइन पिक्चर्स की वित्तीय स्थिति काफी अच्छी है। वित्त वर्ष 2026 के दौरान कंपनी का EBITDA 58.54 करोड़ रुपये रहा था। वहीं, प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 40.02 करोड़ रुपये रहा था।

क्या करती है कंपनी

सनसाइन पिक्चर्स 2007 में शुरू हुई थी। मौजूदा समय में कंपनी टीवी सीरियल, वेबसीरीज का बनाने, प्रोडक्शन और मार्केटिंग आदि का काम सम्भालती है। फोर्स-2, कमांडो -2, हॉलीडे जैसे फिल्मों का प्रोडक्शन हुआ है।

इस आईपीओ से जुटाए 112.50 करोड़ रुपये का उपयोग कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए करेगी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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