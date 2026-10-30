10 साल में स्टॉक ने दिया 796% का रिटर्न, अब 5 हिस्सों में बंटने जा रहा शेयर
मुख्य बातें
- Stylam Industries Ltd के शेयरों का बंटवारा 5 हिस्सों में होगा
- कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन शानदार रहा है
- 10 साल में स्टॉक ने 796 प्रतिशत का रिटर्न दिया है
Stock Split News: 10 साल में निवेशकों को 796 प्रतिशत का रिटर्न देने वाली कंपनी Stylam Industries Ltd के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी के शेयरों को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। इसकी जानकारी कंपनी ने शेयर बाजार को दे दी है।
5 हिस्सों में बंटने जा रहा स्टॉक (Stylam Industries Stock split updates)
शेयर बाजारों को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 5 रुपये से घटकर 1 रुपये हो जाएगा। अभी फिलहाल कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है।
कंपनी के शेयरों का बंटवारा 2021 में भी हो चुका है। तब कंपनी के शेयरों को 2 हिस्सों में बांटा गया था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 5 रुपये प्रति शेयर हो गया।
पिछले एक साल में शेयरों का प्रदर्शन कैसा (Stylam Industries share performance)
आज शुक्रवार को कंपनी के शेयरों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक 2.68 प्रतिशत की गिरावट के बाद 2738 रुपये के स्तर पर बंद हुआ है। पिछले 6 महीनों के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 22 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। एक साल में स्टॉक का दाम 32 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 11.78 प्रतिशत गिरा है। कंपनी का 52 वीक हाई 4160.25 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1851.05 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 4640 करोड़ रुपये का है।
दो साल में कंपनी के शेयरों का दाम 21 प्रतिशत और तीन साल में स्टॉक 61 प्रतिशत बढ़ा है। 5 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 163 प्रतिशत और 10 साल में स्टॉक ने 796 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
3 साल पहले दिया है डिविडेंड
इस कंपनी ने आखिरी बार निवेशकों को 2023 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 2.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2021 में कंपनी ने एक शेयर पर 2.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।
इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 56.86 प्रतिशत है। सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी 43.14 प्रतिशत है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।