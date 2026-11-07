10 दिन में 11% की तेजी, शेयर बाजार में उछाल के बाद भी क्यों परेशान हैं छोटे निवेशक
मुख्य बातें
- Stock Market Updates: पिछले 10 कारोबारी दिन में निफ्टी में 11 प्रतिशत की तजी देखने को मिली है
- शुक्रवार निफ्टी 8 महीने के बाद 25000 के पार बंद हुआ है
Stock Market Updates: बीते 10 कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजारों के लिए किसी सपने से कम नहीं रहे हैं। इस दौरान निफ्टी में 11 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। जोकि 2026 की सबसे बड़ी उछाल में से एक है। इस तेजी के बाद भी कई रिटेल निवेशकों का पोर्टफोलियो उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। इसके पीछे की वजह लार्ज कैप स्टॉक है। यह उछाल बड़ी कंपनियों के शेयरों तक सिमट कर रह गया है। बता दें, 23 अक्टूबर को निफ्टी 22600 अंक पर था। वहीं, 6 नवंबर को 25030 अंक पर बंद हुआ है। यानी कुल 2430 अंकों की उछाल इस दौरान देखने को मिली है। पिछले 8 महीने में पहली बार निफ्टी 25000 अंक के पार गया है। इस तेजी के पीछे की वजह कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, विदेशी निवेशकों की तरफ से की गई खरीदारी और मजबूत कॉरपोरेट की कमाई है।
क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स
SAMCO Securities की मार्केट हेड अपूर्वा सेठ कहती हैं, 'ढेर सारे निवेशक इस बात को लेकर परेशान हैं कि इस उछाल के बाद भी उनका पोर्टफोलियो अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है। Nifty Top 10 Equal Weight Index में पिछले एक महीने में 10.64 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। जबकि इस दौरान Nifty Midcap 150 और Nifty Smallcap 250 indices में 2.74 प्रतिशत की गिरावट इस दौरान देखने को मिली है। Nifty Microcap 250 बीते एक महीने में 5.32 प्रतिशत गिरा है। हालिया तेजी बैंकिंग, टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशंस के शेयरों में देखने को मिली है। जोकि इस साल के शुरुआत से काफी बिकवाली का शिकार थे।
अपूर्वा कहती हैं कि आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस के शेयरों की कीमतों में 16-16 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं भारती एयरटेल का स्टॉक 14.61 प्रतिशत की तेजी हासिल करने में सफल रहा है। कोटक महिंद्रा का स्टॉक 10.08 प्रतिशत और एचडीएफसी बैंक का स्टॉक 10 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। लार्सन एंड टुब्रो का स्टॉक 9.02 प्रतिशत और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों की कीमतों में 8.44 प्रतिशत की तेजी इस दौरान दर्ज की गई है। एसबीआई, आईटीसी, एक्सिस बैंक के शेयरों का दाम इस दौरान तेजी हासिल करने में सफल रहा।
SAMCO की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक महीने में इन 10 बड़ी कंपनियों के शेयरों की कीमतों में 10.19 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। जबकि 2026 में स्टॉक ने 6.73 प्रतिशत का निगेटिव रिटर्न दिया है। एचडीएफसी बैंक अब भी इस साल 21.55 प्रतिशत का निगेटिव रिटर्न दिया है। आईटीसी के शेयरों की कीमतों में 30.12 प्रतिशत, रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक 16.48 प्रतिशत नीचे ट्रेड कर रहा है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।