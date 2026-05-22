Stock Market Today: मार्केट में तेजी, सेंसेक्स 75500 और निफ्टी 23700 के पार, बैंकिंग शेयरों में बहार
Stock Market Today Live 22 May: सेंसेक्स में प्राइवेट बैंकों कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक और ICICI बैंक के शेयर टॉप गेनर हैं। जबकि, आईटीसी, पावरग्रिड, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा टॉप लूजर।
Stock Market Today Live 22 May 9:34 AM: सेंसेक्स में बढ़त अब 359 अंकों की हो गई है। यह 75543 पर ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स में ICICI बैंक 1.66 पर्सेंट की बढ़त के साथ टॉप गेनर है। कोटक बैंक में 1.16 पर्सेंट की तेजी है। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक के शेयर भी हरे निशान पर हैं। उधर निफ्टी तेजी के शतक के साथ 104 अंक ऊपर 23758 पर पहुंच गया है।
Stock Market Today Live 22 May 9:18 AM:शेयर मार्केट की शुरुआत आज सुस्त रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 77 अंकों की बढ़त के साथ 75260 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी महज 16 अंक ऊपर 23671 पर खुला।
Stock Market Today Live 22 May 8:10 AM: ग्लोबल मार्केट में तेजी के बाद भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के शुक्रवार को सकारात्मक नोट पर खुलने की उम्मीद है, क्योंकि एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार में रातोंरात बढ़त रही। इससे पहले गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 135 अंक नीचे 75,183 जबकि निफ्टी 50 ने 4 अंक नीचे 23,654 पर बंद हुआ।
सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं आज के संकेत
एशियन मार्केट
अमेरिका-ईरान शांति समझौते की उम्मीदों के बीच वॉल स्ट्रीट में रातोंरात बढ़त के बाद एशियाई बाजारों में शुक्रवार को बढ़त रही। जापान का निक्केई 225 1.36 प्रतिशत बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 0.55 प्रतिशत बढ़ा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.52 प्रतिशत और कोस्डैक इंडेक्स में 3 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने उच्च शुरुआत का संकेत दिया।
गिफ्ट निफ्टी टुडे
गिफ्ट निफ्टी 23,654 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 23 अंक का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए सपाट शुरुआत का संकेत देता है।
वॉल स्ट्रीट का हाल
अमेरिका-ईरान शांति वार्ता में प्रगति की उम्मीदों के बीच वॉल स्ट्रीट अमेरिकी शेयर बाजार थोड़ा ऊपर बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 276 अंक या 0.55 प्रतिशत बढ़कर 50,285 पर बंद हुआ। जबकि एसएंडपी 500 12 अंक या 0.17 प्रतिशत बढ़कर 7,445 हो गया और नैस्डैक कंपोजिट 22 अंक या 0.09 प्रतिशत बढ़कर 26,293 पर बंद होने में कामयाब रहा।
इन फैक्टर्स का भी पड़ सकता है घरेलू बाजार पर असर
अमेरिका-ईरान शांति वार्ता: अमेरिका और ईरान संभावित समझौते की रूपरेखा विकसित करने के उद्देश्य से अप्रत्यक्ष वार्ता में लगे हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत में "कुछ अच्छे संकेत" मिले हैं, हालांकि तेहरान के यूरेनियम भंडार और होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण अटके हुए मुद्दे बने हुए हैं।
जापान मुद्रास्फीति: जापान की वार्षिक मुख्य मुद्रास्फीति अप्रैल में चार साल के निचले स्तर पर धीमी हो गई। जापान का सीपीआई एक साल पहले की तुलना में अप्रैल में 1.4 प्रतिशत बढ़ा, मार्च में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में बहुत धीमी है और 1.7 प्रतिशत लाभ के लिए औसत बाजार पूर्वानुमान से कम है।
सोने का भाव: आज सोने की कीमतों में गिरावट आई और यह लगातार दूसरे साप्ताहिक नुकसान की राह पर है। हाजिर सोने की कीमत 0.2 प्रतिशत गिरकर 4,534.29 डॉलर प्रति औंस हो गई। इस सप्ताह के लिए अब तक धातु लगभग 0.1 प्रतिशत नीचे थी। जून डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.1 प्रतिशत गिरकर 4,535.60 डॉलर पर आ गया। हाजिर चांदी की कीमतें 0.5 प्रतिशत गिरकर 76.32 डॉलर प्रति औंस हो गईं।
कच्चे तेल की कीमतें: कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई। ब्रेंट क्रूड वायदा 2.3 प्रतिशत बढ़कर 104.96 डॉलर प्रति बैरल और यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट फ्यूचर्स 1.8 प्रतिशत बढ़कर 98.08 डॉलर पर थे।
डॉलर: छह सप्ताह के शीर्ष के पास रहा। डॉलर इंडेक्स 99.24 पर था, जो 7 अप्रैल के बाद से सबसे अधिक था। यूरो 0.03 प्रतिशत गिरकर 1.1613 डॉलर पर आ गया, जबकि पाउंड 1.3431 डॉलर पर सपाट था। जापानी येन 0.1 प्रतिशत कम होकर 159.09 प्रति डॉलर पर था।
(एजेंसियों से इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें
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