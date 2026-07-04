जुलाई के महीने में शेयर बाजार देता है अच्छा रिटर्न, 25 साल में 72% है सक्सेस रेट, एक्सपर्ट क्या कह रहे
मुख्य बातें
- Stock Market Outlook: जुलाई के महीने में घरेलू शेयर बाजारों का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है
- पिछले 25 साल में निफ्टी इंडेक्स ने 72 प्रतिशत का सक्सेस रेट हासिल किया है
Stock Market Outlook: ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि जुलाई का महीना शेयर बाजार के लिए शानदार रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी पिछले साल में 18 साल पॉजिटिव रिटर्न देने में सफल रहे हैं। SAMCO सिक्योरिटीज से जुड़े जाहोल प्रजापति का कहना है कि जुलाई का सक्सेस रेट 72 प्रतिशत है। पिछले 25 साल में जुलाई के महीने में निवेशकों को 2.19 प्रतिशत का औसतन रिटर्न मिला है। जोकि दिसंबर और नवंबर के बाद तीसरा सबसे अच्छा महीना साबित हुआ है।
क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट
एक्सपर्ट का कहना है कि भले ही ऐतिहासिक आंकड़े उत्साहित करते हैं लेकिन इसके बाद भी मौजूदा परिस्थितियों में ट्रेडिंग करने के लिए सतर्क रहें। मानसून सीजन इस बार नॉर्मल से नीचे रहने की उम्मीद है। हालांकि, पहली तिमाही में कमाई की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। ऐतिहासिक आकंड़े भी बाजार की रफ्तार को सहयोग कर रहे हैं।
क्या रहा निफ्टी का ट्रेंड
जुलाई के महीने में घरेलू शेयर बाजार का प्रदर्शन शानदार रहा है। जुलाई 2001 में निफ्टी 3.16 प्रतिशत, 2002 में निफ्टी में 4.56 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली थी। 2003 में निफ्टी 4.56 प्रतिशत, और 2004 में 8.42 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 2005 में एक बार फिर 4.13 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है। 2006 में 0.48 प्रतिशत की मामूली तेजी देखने को मिली थी। 2007 में 4.88 प्रतिशत का रिटर्न, 2008 में 7.24 प्रतिशत और 2009 में 8.05 प्रतिशत का रिटर्न निफ्टी देने में सफल रहा है।
बीते 15 साल में क्या रही है स्थिति
2010 में निफ्टी इंडेक्स में 1.04 प्रतिशत की उछाल दर्ज की थी। हालांकि, 2011 में इस तेजी के ट्रेंड पर ब्रेक लग गया था। जिसके बाद 2012 में 0.95 प्रतिशत, 2013 में 1.72 प्रतिशत नीचे लुढ़क गया था। 2014 में 1.44 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली थी। 2015 में निफ्टी एक बार फिर से 1.96 प्रतिशत का रिटर्न दिया था। 2016 में 4.23 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, 2017 में 5.84 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली थी। 2018 में 5.99 प्रतिशत की उछाल दर्ज की थी। हालांकि, 2019 में एक बार फिर से घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली। जिसकी वजह से निफ्टी 5.69 प्रतिशत लुढ़क गया। 2020 में 0.26 प्रतिशत और 2021 में 8.73 प्रतिशत का रिटर्न स्टॉक मार्केट दिया है। 2022 में शेयर बाजार 2.94 प्रतिशत और 2023 में 3.92 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 2025 में एक बार फिर से घरेलू बाजार में बिकवाली देखने को मिली। जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट 2.93 प्रतिशत तक लुढ़क गया।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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