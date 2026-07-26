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शेयर बाजार में क्या लौटेगी तेजी? कच्चे तेल से लेकर फेड रिजर्व के फैसलों का दिखेगा असर

By Tarun Pratap Singh
भाषा
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मुख्य बातें

  • Stock Market Outlook: घरेलू शेयर बाजार की निगाह इस हफ्ते कंपनियों के तिमाही नतीजों के साथ-साथ कच्चे तेल के दाम पर भी रहेगा
  • फेड रिजर्व की मीटिंग भी इसी हफ्ते हो रही है
Indian Stock Market
शुक्रवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ था।

Stock Market Outlook: स्थानीय शेयर बाजार की दिशा इस सप्ताह पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के ब्याज दर पर निर्णय से तय होगी। एक्सपर्ट्स के अनुसार, इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही के कंपनियों के नतीजों पर भी निवेशकों की नजर रहेगी।

क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स

रेलिगेयर ब्रोकिंग लि. के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट (रिसर्च) अजित मिश्रा ने कहा, ''अमेरिका-ईरान संघर्ष, होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाली जहाजों की आवाजाही और कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव वैश्विक बाजारों की धारणा को प्रभावित करेंगे। वहीं, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक समीक्षा बैठक में ब्याज दरों और महंगाई पर दिए जाने वाले संकेत निवेशकों के लिए अहम रहेंगे।'' उन्होंने कहा कि घरेलू स्तर पर निवेशक जून महीने के औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) के आंकड़ों पर भी नजर रखेंगे, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार का संकेत मिलेगा।

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इन कंपनियों के आएंगे तिमाही नतीजे

स्वस्तिका इन्वेस्टस्मार्ट लिमिटेड के प्रवेश गौड़ ने कहा कि इस सप्ताह कई बड़ी कंपनियां अपने तिमाही परिणाम घोषित करेंगी। इनमें कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल), लार्सन एंड टुब्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अदाणी एंटरप्राइजेज, एशियन पेंट्स, अडानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील, मारुति सुजुकी, आईटीसी और सन फार्मा प्रमुख हैं। इन कंपनियों के परिणामों का बाजार की दिशा पर सीधा असर पड़ सकता है।

ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर. ने कहा, ''पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने महंगाई, आर्थिक वृद्धि तथा मौद्रिक नीति को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। इससे निवेशकों का रुख फिलहाल सतर्क बना हुआ है।''

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इस हफ्ते फेड रिजर्व की मीटिंग

उन्होंने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक इस सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाक्रम है। हालांकि, बाजार को उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा, लेकिन ईंधन कीमतों में तेजी के कारण महंगाई के लंबे समय तक ऊंचे बने रहने की आशंका बढ़ी है। ऐसे में फेड की ओर से महंगाई, आर्थिक वृद्धि और भविष्य की मौद्रिक नीति पर दिए जाने वाले संकेतक बाजार के लिए अधिक महत्वपूर्ण होंगे।

पिछले सप्ताह घरेलू शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। बीएसई के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में 2,091.68 अंक यानी 2.67 प्रतिशत की गिरावट रही और एनएसई का निफ्टी 566.85 अंक यानी 2.32 प्रतिशत घट गया।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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