Stock Market outlook: इस हफ्ते भी शेयर बाजार में क्या जारी रहेगी तेजी या रफ्तार पर लगेगा ब्रेक?
मुख्य बातें
- Stock Market outlook: शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिली थी
- सेंसेक्स और निफ्टी 1 प्रतिशत से अधिक की उछाल के साथ बंद हुआ था
- इस हफ्ते कच्चे तेल की कीमतों का असर भी शेयर बाजार पर देखने को मिल सकता है
Stock Market outlook: आगामी सप्ताह में शेयर बाजार की दिशा विदेशी निवेशकों की कारोबारी गतिविधियों, कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक रुझानों से तय होगी। विश्लेषकों ने यह राय जताई है। 'प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव' के अवसर पर मंगलवार को शेयर बाजार बंद रहेंगे।
शुक्रवार को सेंसेक्स में 897.96 अंक या फिर 1.08 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली थी। जिसके 30 संवेदी सूचकांक वाला सेंसेक्स 83919.71 अंक पर बंद हुआ था। वहीं, निफ्टी 50 1.12 प्रतिशत या फिर 286.30 अंक की तेजी के साथ 25800.60 अंक पर हुआ था।
क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स
रेलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट (रिसर्च) अजीत मिश्रा ने कहा, ‘छोटे कारोबारी सप्ताह में वैश्विक आर्थिक आंकड़ों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के निवेश और कच्चे तेल तथा रुपये की चाल का असर रहेगा। घरेलू स्तर पर सोमवार, 23 नवंबर को जारी होने वाला एचएसबीसी फ्लैश इंडिया पीएमआई नवंबर में निजी क्षेत्र की गतिविधियों की स्थिति बताएगा।’ उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर निवेशकों की नजर अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और उपभोक्ता धारणा से जुड़े आंकड़ों पर रहेगी, जिनसे अर्थव्यवस्था की स्थिति का पता चलेगा।
ऑनलाइन ट्रेडिंग और वेल्थ टेक कंपनी एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा, 'भारतीय शेयर बाजार आगामी सप्ताह में मजबूत स्थिति के साथ प्रवेश कर रहा है। इसे विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार खरीदारी, रुपये में सुधार, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और बैंकिंग शेयरों में मजबूती से समर्थन मिल रहा है।'
उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में शेयर बाजार में अच्छी बढ़त के बाद कंपनियों के शेयरों का मूल्यांकन बढ़ गया है। ऐसे में निवेशक आगे और तेजी की संभावना का आकलन करते हुए मुनाफा वसूली कर सकते हैं, जिससे बाजार में कुछ समय के लिए ठहराव आ सकता है।
पोनमुडी ने कहा कि वैश्विक संकेत बाजार की धारणा तय करने में अहम रहेंगे। निवेशक कृत्रिम मेधा (एआई) से जुड़ी कंपनियों और IT शेयरों में अपनी हिस्सेदारी घटा रहे हैं।
उन्होंने कहा, 'हाल में हुई बिकवाली से पता चलता है कि निवेशक कंपनियों के ऊंचे मूल्यांकन, एआई में निवेश से मिलने वाले प्रतिफल और इस तेजी को बनाए रखने के लिए जरूरी पूंजीगत व्यय की मात्रा पर अधिक बारीकी से नजर रख रहे हैं।'
FII की वापसी ने किया गदगद
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शोध प्रमुख (वेल्थ मैनेजमेंट) सिद्धार्थ खेमका ने कहा, 'विदेशी संस्थागत निवेशकों की रिकॉर्ड खरीदारी, जिंसों की कीमतों में नरमी और दूसरी तिमाही के उम्मीद से बेहतर नतीजों के समर्थन से भारतीय शेयर बाजार में इस सप्ताह भी धीरे-धीरे तेजी जारी रहने की उम्मीद है। वैश्विक संकेतों पर भी नजर रहेगी। बाजार की दिशा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में आगे और बढ़ोतरी की आशंकाओं तथा डॉलर की मजबूती से प्रभावित हो सकती है।''
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।