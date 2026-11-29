Stock Market Outlook: क्या घरेलू शेयर बाजार इस हफ्ते करेगा वापसी? RBI की मीटिंग पर भी टिकी निगाह
मुख्य बातें
- Stock Market Outlook: चार हफ्ते की तेजी के बाद पिछले सप्ताह शेयर बाजार की रफ्तार पर ब्रेक लग गया था
- इस हफ्ते बाजार की नजर RBI के फैसलों पर भी रहेगी
Stock Market Outlook: बाजार एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस सप्ताह शेयर बाजार की दिशा विदेशी निवेशकों के रुख, कच्चे तेल की चाल, वृहद आर्थिक आंकड़ों और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ब्याज दर नीति से तय होगी। पिछले सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में लगातार चार हफ्ते से जारी तेजी थम गई। बैंकिंग शेयरों में कमजोरी और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से बाजार पर दबाव रहा। इसके अलावा, आरबीआई की मौद्रिक नीति के फैसले से पहले निवेशक सतर्क दिखे और उन्होंने मुनाफावसूली की।
RBI की मीटिंग पर रहेगी सबकी निगाह
रेलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट (रिसर्च) अजीत मिश्रा ने कहा, ‘दो से चार दिसंबर तक होने वाली आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक प्रमुख घरेलू घटनाक्रम होगी। नीतिगत निर्णय की घोषणा शुक्रवार, चार दिसंबर को होनी है। घरेलू आर्थिक आंकड़ों पर भी बाजार की नजर बनी रहेगी, विशेष रूप से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर और अक्टूबर के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों पर। नवंबर के विनिर्माण, सेवा और समग्र पीएमआई आंकड़े आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार के बारे में और स्पष्ट संकेत देंगे।’ उन्होंने कहा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स मोर्चे पर होने वाले घटनाक्रम और कच्चे तेल की कीमतों से भी बाजार की धारणा प्रभावित होगी।
FPI की घरेलू शेयर बाजार में हुई वापसी
एआई से जुड़े शेयरों में वैश्विक स्तर पर बिकवाली और घरेलू कंपनियों की आय में मजबूत वृद्धि के चलते विदेशी निवेशकों ने नवंबर में भारतीय शेयर बाजार में रिकॉर्ड 1.54 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है, जो अब तक का सबसे अधिक मासिक निवेश है।
ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा, ‘हालिया तेजी पर विराम लगने के बाद भारतीय शेयर बाजार आगामी सप्ताह में प्रवेश कर रहा है, जहां प्रमुख समर्थन स्तरों को बनाए रखने की बाजार की क्षमता ही अगली दिशा तय करेगी। वैश्विक घटनाक्रमों का असर बना रहेगा।’ उन्होंने कहा कि घरेलू मोर्चे पर बाजार का ध्यान चार दिसंबर को आने वाले आरबीआई के मौद्रिक नीति निर्णय पर केंद्रित होगा, जहां निवेशक मुद्रास्फीति, मुद्रा पर दबाव और तरलता की स्थिति को लेकर केंद्रीय बैंक के आकलन पर बारीकी से नजर रखेंगे।
पिछले सप्ताह बीएसई का मानक सूचकांक सेंसेक्स 580.45 अंक यानी 0.69 प्रतिशत गिर गया, जबकि एनएसई निफ्टी में 193.4 अंक यानी 0.74 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।