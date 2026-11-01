Stock Market Outlook: क्या घरेलू शेयर बाजारों में जारी रहेगी तेजी? इस हफ्ते ये फैक्टर्स रहेंगे अहम
मुख्य बातें
- Stock Market Outlook: पिछले हफ्ते शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली थी
- निवेशक इस हफ्ते भी उछाल की उम्मीद कर रहे हैं
- कंपनियों के तिमाही नतीजों पर बाजार की निगाह टिकी रहेगी
Stock Market Outlook: घरेलू शेयर बाजारों में बीते सप्ताह रही तेजी के बाद आने वाले सप्ताह में निवेशकों की नजर घरेलू स्तर पर पीएमआई के आंकड़ों और कंपनियों के तिमाही परिणामों पर तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम एशिया की स्थिति और कच्चे तेल की कीमतों पर होगी।
PMI आंकड़ों पर रहेगी नजर
मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के पीएमआई के आंकड़े इसी सप्ताह जारी होने हैं। आईटीसी, एनएसई इंडिया लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन और टाट स्टील जैसी कंपनियों के तिमाही परिणाम आने हैं। विशेष रूप से शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद एनएसई का यह पहला तिमाही परिणाम होगा। इसके अलावा, बिक्री के आंकड़ों से वाहन निर्माता कंपनियों के प्रति निवेशकों का रुख तय होगा। वैश्विक स्तर पर पश्चिम एशिया संकट के गहराने और कच्चे तेल की कीमतों में जारी उछाल से निवेश धारणा प्रभावित होगी।
पिछले हफ्ते शेयर बाजार में दिखी थी तेजी
गत सप्ताह बीएसई का सेंसेक्स 1,335.7 अंक यानी 1.83 प्रतिशत की साप्ताहिक बढ़त के साथ शुक्रवार को 74,459.53 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक सप्ताह के दौरान 453.10 अंक यानी दो प्रतिशत चढ़कर 23,053.10 अंक पर पहुंच गया।
दिग्गज कंपनियों की तुलना में वृहत बाजार में तेज लिवाली देखी गई। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 2.78 फीसदी और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 4.08 फीसदी की साप्ताहिक बढ़त में बंद हुआ।
ट्रेंट में 11 प्रतिश की उछाल
सप्ताह के दौरान सेंसेक्स की 30 में से 25 कंपनियों के शेयर हरे निशान में रहे। ट्रेंट में सबसे अधिक 11.02 फीसदी की तेजी रही। अडानी पोर्ट्स का शेयर 8.22 फीसदी, इटरनल का 8.20, इंडिगो का 7.34, कोटक महिंद्रा बैंक का 7.18 और पावरग्रिड का सात प्रतिशत चढ़ गया।
एनटीपीसी का शेयर 6.04 फीसदी, एलएंडटी का 5.84, भारती एयरटेल का 4.23, टाइटन का 3.47, आईटीसी का 3.27, बीईएल का 2.50, हिंदुस्तान यूनीलिवर का 2.42, इंफोसिस का 2.38 और सन फार्मा का 2.02 प्रतिशत की बढ़त में रहा। मारुति सुजुकी का शेयर 1.37 फीसदी, बजाज फाइनेंस का 1.32, बजाज फिनसर्व का 0.72, एशियन पेंट्स का 0.43 और भारतीय स्टेट बैंक का 0.42 प्रतिशत चढ़ा। एचसीएल टेक्नोलॉजीज में 0.28 फीसदी, टाटा स्टील में 0.27, टेक महिंद्रा में 0.16, एक्सिस बैंक में 0.05 और एचडीएफसी बैंक में 0.03 प्रतिशत की तेजी रही।
नुकसान उठाने वालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर सप्ताह के दौरान 2.22 प्रतिशत और टीसीएस का 1.27 प्रतिशत टूट गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा में 0.14 फीसदी, अल्ट्राटेक सीमेंट में 0.14 और आईसीआईसीआई बैंक में 0.07 प्रतिशत की गिरावट रही।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।