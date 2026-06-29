Stock Market: भारत ने ताइवान और साउथ कोरिया को छोड़ा पीछे, इस लिस्ट में 5वें स्थान पर पहुंचा
मुख्य बातें
- Stock Market News: भारत के शेयर बाजार मार्केट कैप के लिहाज से 5वें नंबर पर पहुंच गया है
- ताइवान और साउथ कोरिया इस लिस्ट में भारत से नीचे चले गए हैं
- जून के महीने में घरेलू शेयर बाजार में तेजी की वजह से यह सुधार हुआ है
Stock Market News: अमेरिका-ईरान युद्ध विराम के हस्ताक्षर के बाद से घरेलू शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी धीरे-धीरे रिकवरी कर रहे हैं। जिसका फायदा निवेशकों को हो रहा है। शेयर बाजार में गिरावट की वजह से एक वक्त पर मार्केट कैप के लिहास से भारत 7वें स्थान पर फिसल गया था। लेकिन हालिया तेजी की वजह से एक बार फिर से घरेलू शेयर बाजार मार्केट कैप के लिहाज से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट लिस्ट में 5वें स्थान पर आ गया है। बता दें, ताइवान और साउथ कोरिया अब इस लिस्ट में भारत के नीचे चले गए हैं। इन दोनों शेयर बाजारों में इस समय एआई और सेमीकंडक्टर सेक्टर्स में रिकॉर्ड तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है।
कौन सा देश किस नंबर पर?
रविवार तक के आंकड़ों के अनुसार इंडिया का मार्केट कैप 5.05 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं, ताइवान 4.97 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ 6वें और साउथ कोरिया 7वें स्थान पर है। दोनों देशों का मार्केट कैप 5 ट्रिलियन डॉलर के नीचे है। बता दें, सबसे पहली पोजीशन पर अमेरिका है। दूसरे स्थान पर चीन फिर जापान और हॉन्ग-कॉन्ग का नंबर है।
जून का महीना सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग के लिए याद किया जाएगा। वहीं, क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट की वजह से निवेशकों ने राहत की सांस ली है। बता दें, जून महीने में ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली। तो वहीं, भारत में इस दौरान तेजी दर्ज की गई।
जून के महीने में भारत मार्केट कैप में 2.75 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। वहीं, साउथ कोरिया और ताइवान का मार्केट कैप क्रमशः 4.7 प्रतिशत और 2.3 प्रतिशत गिरा है। मौजूदा समय में अमेरिका और चीन का मार्केट कैप जून के महीने में लगभग फ्लैट ही रहा है। जापान का मार्केट कैप इस महीने 1.06 प्रतिशत और हॉन्ग-कॉन्ग का मार्केट कैप 8.3 प्रतिशत गिरा है।
घरेलू शेयर बाजारों में तेजी
जून के महीने में सेंसेक्स और निफ्टी 3.8 प्रतिशत और 2.8 प्रतिशत की तेजी हासिल करने में सफल रहा है। बीएसई मिडकैप 150 इंडेक्स और बीएसई स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में क्रमशः 1.3 प्रतिशत और 4.4 प्रतिशत की तेजी हासिल किया है।
एक्सपर्ट्स का कहना है भारत के शेयर बाजारों में तेजी के पीछे की वजह क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट और वैल्यूएशन में सुधार है। निफ्टी प्राइस टू अर्निंग मौजूदा समय में 24x से गिरकर 18x पर आ गया है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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