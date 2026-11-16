Stock Market Live: घरेलू शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 82000 के पार, निफ्टी ने भी लगाई छलांग
मुख्य बातें
- Stock Market Live Updates 16 Nov 2026: घरेलू शेयर बाजार में आज तूफानी तेजी देखने को मिल रही है
- सेंसेक्स और निफ्टी में तेज उछाल के साथ कारोबार कर रहे हैं
Stock Market Live Updates 16 Nov 2026: आज छठ के पूजा के दिन घरेलू शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी ने बड़ी छलांग लगाई है। 30 संवेदी सूचकांक वाला सेंसेक्स आज सोमवार को 81,810.98 अंक पर खुला था। कुछ देर के बाद सेंसेक्स 445.23 अंक या फिर 0.55 प्रतिशत की तेजी के साथ 82037.68 अंक पर ट्रेड कर रहा है। वहीं, निफ्टी 0.47 प्रतिशत या फिर 117.50 अंक की तेजी के साथ 25621.25 अंक पर कारोबार कर रहा है। बता दें, पिछले सप्ताह 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 564.43 अंक यानी 0.69 प्रतिशत चढ़ा, जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 113.95 अंक यानी 0.45 प्रतिशत बढ़ा।
आज सोमवार को एशियन पेंट्स, भारती एयरटेल, ट्रेंट, एसबीआई, इंफोसिस के शेयरों की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं, कोटक महिंद्रा, आईटीसी, टेक महिंद्रा के स्टॉक भी शुरुआती कारोबार में बड़ी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी तरफ टाटा स्टील, एनटीपीसी, पावरग्रिड, बजाज फाइनेंस के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है।
इस हफ्ते कौन से फैक्टर्स रहेंगे अहम
थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े इस हफ्ते जारी होंगे। इस पर निवेशकों की निगाह रहेगी। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में उतार और चढ़ाव का भी असर घरेलू शेयर बाजार में देखने को मिल सकता है। विदेशी निवेशकों की कारोबारी गतिविधियां भी बाजार की रफ्तार को प्रभावित करेंगी।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।