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सेंसेक्स में तेजी, निफ्टी में गिरावट, मंगलवार की सुबह शेयर बाजार में ऐसा क्यों हुआ?

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Stock Market Live Today: आज घरेलू शेयर बाजारों में काफी अंतर देखने को मिला
  • मंगलवार की सुबह सेंसेक्स तेजी के साथ और निफ्टी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था
Why Sensex and nifty trades opposite on tuesday morning
सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी के क्लोजिंग में अंतर देखने को मिला था।

Stock Market Live Today: आज मंगलवार की सुबह सेंसेक्स में तेजी देखने को मिली थी। जबकि उसी समय निफ्टी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था। सोमवार को भी दोनों लिस्टेड मार्केट्स में काफी बदलाव देखा गया था। सेंसेक्स कल जहां 0.74 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ था। तो वहीं निफ्टी में सोमवार को 1.60 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली थी। बता दें, मंगलवार की दोपहर को आखिरी कार स्थिति एक जैसी हो गई। आइए समझते हैं कि किस वजह से यह अंतर आ रहा था।

नया सिस्टम लागू

शेयर बाजार के नकद खंड में 'क्लोजिंग ऑक्शन सेशन' (सीएएस) सोमवार से लागू हो गया। इसके तहत पात्र शेयर के बंद भाव तय करने के लिए नई नीलामी-आधारित प्रणाली शुरू की गई है। इसी वजह से यह अंतर कल शाम और मंगलवार की सुबह देखने को मिला है। बता दें, इसका उद्देश्य मूल्य खोज प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं मजबूत बनाना है।

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दोपहर में क्या थी स्थिति

आज मंगलवार की दोपहर को सेंसेक्स 151 अंक की गिरावट के साथ 78489 अंक पर ट्रेड कर रहा था। निफ्टी आज 1.03 प्रतिशत या फिर 255 अंक लुढ़क कर 24516.45 अंक पर ट्रेड कर रहा था। दोपहरर 12 बजे ट्रेंट, एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, एलटी, बीईएल, सनफार्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, इटरनल के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। दूसरी तरफ हिन्दुस्तान यूनिलीवर, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, टीसीएस आदि कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है।

इंटरनेशनल मार्केट में क्या स्थिति

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225 और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में रहे जबकि चीन का एसएसई कम्पोजिट बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। बता दें, शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को शुद्ध रूप से 922.26 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

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कच्चे तेल की कीमतों में तेजी

आज क्रूड ऑयल का रेट बढ़ गया। इंटरनेशनल मार्केट में 1.36 प्रतिशत की तेजी के साथ क्रूड ऑयल का रेट 84.91 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, अब भी दाम जुलाई के 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से काफी कम है।

(भाषा के इनपुट के साथ)

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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