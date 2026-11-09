Stock Market holidays: कल मंगलवार को शेयर बाजार रहेगा बंद, BSE और NSE में क्यों है छुट्टी?
मुख्य बातें
- Stock Market holidays: घरेलू शेयर बाजारों में कल मंगलवार को छुट्टी है
- इस दिन बीएसई और एनएसई में कोई भी कारोबार नहीं होगा
Stock Market holidays: घरेलू शेयर बाजारों में कल यानी 10 नवंबर 2026 को छुट्टी रहेगी। मार्केट दिवाली की वजह से शनिवार के दिन खुला हुआ था। हालांकि, यह सामान्य सत्र नहीं था। शेयर बाजार सिर्फ एक घंटे के लिए ही मुहूर्त ट्रेडिंग की वजह से ओपन था। बता दें, 8 साल के बाद मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली थी।
कल 10 नवंबर को क्यों है छुट्टी
मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को शेयर में छुट्टी रहेगी। इस दिन बीएसई और एनसई में कोई कारोबार नहीं होगा। दिवाली-बलिप्रतिपदा की वजह से मंगलवार को अवकाश रहेगा। बता दें, इस बार दिवाली की छुट्टी मंगलवार को है। कल के बाद घरेलू शेयर बाजार सीधा बुधवार को खुलेगा।
कल दिवाली के दिन शेयर बाजार दिखी 8 साल बाद गिरावट
सेंसेक्स और निफ्टी रविवार को दिवाली के विशेष मुहूर्त कारोबार सत्र में मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। लगातार सात कारोबारी सत्रों की तेजी के बाद निवेशकों की मुनाफावसूली से बाजार नीचे आया और इसके साथ ही दिवाली के दिन पिछले आठ वर्षों से जारी बढ़त का सिलसिला भी टूट गया।
हिंदू पंचांग वर्ष संवत 2083 की शुरुआत के मौके पर आयोजित विशेष कारोबारी सत्र में मजबूत शुरुआत करने के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स अपनी तेजी को कायम नहीं रख सका। सूचकांक 28.62 अंक यानी 0.04 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,999.40 अंक पर बंद हुआ।
मुहूर्त कारोबार दिवाली के अवसर पर आयोजित होने वाला एक प्रतीकात्मक बाजार सत्र है, जो नए हिंदू पंचांग वर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि 'मुहूर्त' या शुभ घड़ी के दौरान कारोबार करने से हितधारकों के लिए समृद्धि और वित्तीय प्रगति आती है।
घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट
रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में 24 पैसे चढ़कर 93.74 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, विदेशी पूंजी के बेहतर प्रवाह और पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीदों से निवेशकों की धारणा को समर्थन मिला।
अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया करीब 93.85 प्रति डॉलर पर खुला। फिर बढ़त हासिल करते हुए 93.74 प्रति डॉलर तक पहुंच गया जो पिछले कारोबारी सत्र के बंद भाव से 24 पैसे अधिक है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।