Stock Market Holidays: कल 20 अक्टूबर को बंद रहेगा शेयर बाजार, BSE और NSE में दशहरा की छुट्टी
मुख्य बातें
- Stock Market Holidays: कल मंगलवार, 20 अक्टूबर को दशहरा की छुट्टी शेयर बाजारों में रहेगी
- बीएसई और एनएसई में कल कोई भी कारोबार नहीं होगा
Stock Market Holidays: घरेलू शेयर बाजार कल यानी 20 अक्टूबर को बंद रहेगा। दशहरा की छुट्टी की वजह से बीएसई और एनएसई में कोई कारोबार नहीं होगा। यानी इस हफ्ते आज को लेकर सिर्फ 4 दिन ही स्टॉक मार्केट ओपन रहेगा। बता दें, इस महीने की यह दूसरी छुट्टी है। इससे पहले घरेलू शेयर बाजार 2 अक्टूबर को बंद था।
2026 में कुल 16 दिन घरेलू शेयर बाजार बंद रहेगा। जिसमें से 12 दिन की छुट्टी बीत चुकी है। यानी अब महज 4 दिन का अवकाश ही बचा हुआ है। इसमें दिवाली और क्रिसमस जैसे त्योहार शामिल हैं।
क्या कल MCX भी है बंद?
हां, बीएसई और एनएसई की तरह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में भी कल यानी 20 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी। हालांकि, सुबह की बंदी के बाद शाम को एमसीएक्स खुलेगा। बता दें, एमसीएक्स के कैलेंडर के अनुसार 2026 में कुल 16 कारोबारी दिन ऐसे हैं जिस दिन बाजार या तो पूरा या फिर आंशिक बंद रहेगा।
नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज में कल पूरे दिन छुट्टी रहेगी।
इस साल अभी कब-कब है छुट्टी
कल यानी 20 अक्टूबर के बाद घरेलू शेयर बाजार सीधा 10 नवंबर को बंद रहेगा। इस दिन दिवाली बलिप्रतिपदा की छुट्टी रहेगी। नवंबर के महीने में दूसरी छुट्टी 24 तारीख को होगी। इस दिन गुरु नानक जयंती का अवकाश रहेगा। बता दें, साल की आखिरी छुट्टी दिसंबर में 25 तारीख को है। क्रिसमस की वजह से इस दिन कारोबार नहीं होगा।
घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट
पिछले हफ्ते की तेजी इस सोमवार को बरकरार नहीं रह पाई। सोमवार को 30 संवेदी सूचकांक वाला सेंसेक्स आज सोमवार को दोपहर 12 बजे 600 से अधिक अंक लुढ़क चुका था।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।