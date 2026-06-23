Stock Market Holiday: शेयर बाजार में लगातार 3 दिन की छुट्टी, कब से कब तक बंद रहेगा स्टॉक मार्केट?
मुख्य बातें
- Stock Market Holiday on June 26: शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार में कोई कारोबार नहीं होगा
- मुहर्रम की वजह से बीएसई और एनएसई इस दिन बंद रहेगा
- जुलाई और अगस्त के महीने में स्टॉक मार्केट में कोई छुट्टी नहीं है
Stock Market Holiday on June 26: घरेलू शेयर बाजार, बीएसई और एनएसई मुहर्रम के त्योहार की वजह से 26 जून 2026, दिन शुक्रवार को बंद रहेगा। इस दिन स्टॉक मार्केट में कोई कारोबार नहीं होगा। यानी गुरुवार के बाद शेयर बाजार सीधा सोमवार, 29 जून को खुलेगा। शनिवार और रविवार की वजह से तीन दिन लगातार शेयर बाजार में छुट्टी रहेगी। बता दें, इस साल कुल 16 दिन शेयर बाजार में छुट्टी है। जिसमें से 9 दिन की छुट्टी बीत चुकी है।
जुलाई और अगस्त में कोई भी छुट्टी नहीं
मुहर्रम की छुट्टी के बाद घरेलू शेयर बाजारों में जुलाई और अगस्त के महीने में कोई अवकाश नहीं रहेगा। सीधा 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन शेयर बाजार बंद रहेगा। सितंबर के बाद अक्टूबर के महीने में कई छुट्टियां हैं। गांधी जयंती और फिर दशहरा की छुट्टी रहेगी। गांधी जयंती की वजह से 2 अक्टूबर को बीएसई और एनएसई में कारोबार नहीं होगा। वहीं, 20 अक्टूबर को दशहरा की वजह से स्टॉक मार्केट बंद रहेगा।
नवंबर में दो दिन बंद रहेगा शेयर बाजार
साल के आखिरी दो महीने में भी छुट्टियां रहेंगी। 10 नवंबर को दिवाली की छुट्टी की वजह से घरेलू शेयर बाजार बंद रहेगा। वहीं, 24 नवंबर को श्री गुरु नानक देव प्रकाश पर्व की छुट्टी रहेगी। इस दिन शेयर बाजारों में कोई कारोबार नहीं होगा। बता दें, 8 नवंबर को इस बार मूहूर्त ट्रेडिंग का दिन निर्धारित किया गया है।
दिसंबर के महीने में सिर्फ एक दिन की ही छुट्टी है। क्रिसमस की वजह से घरेलू शेयर बाजारों में इस दिन कोई कारोबार नहीं होगा।
घरेलू शेयर बाजारों में आज गिरावट
सोमवार को बीएसई और एनएसई बढ़त के साथ बंद हुए थे। लेकिन आज मंगलवार को दोनों बाजार गिरावट का शिकार हो गए। जिसकी वजह से निवेशकों को 6 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो गया। सेंसेक्स आज 893 अंक टूट गया।
ऑनलाइन ट्रेडिंग मंच एनरिच मनी के CEO पोनमुडी आर. ने कहा, ‘आईटी शेयरों में दो प्रतिशत से अधिक की गिरावट और रुपये की कमजोरी के साथ अमेरिका में ब्याज दरों में आगे बढ़ोतरी की आशंका से घरेलू बाजार में निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई।’
शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 635.91 करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की।
(भाषा के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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