Stock in News: इस हफ्ते 2 कंपनियों के शेयरों का होगा बंटवारा, 1 कंपनी ट्रेड करेगी एक्स-बोनस, आपका है किसी पर दांव?
मुख्य बातें
- Stock in News: स्टॉक मार्केट में इस हफ्ते तीन कंपनियों पर नजर बनाए रखने होगी
- इन 3 कंपनियों में दो कंपनियों के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है
- वहीं, एक कंपनी की तरफ से निवेशकों को बोनस शेयर दिया जा रहा है
Stock in News: शेयर बाजार में इस हफ्ते दो कंपनियों के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। वहीं, एक कंपनी की तरफ से निवेशकों को बोनस शेयर दिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि ये कंपनियों स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रदर्शन भी कर रही हैं। आइए एक-एक करके जानते हैं इनके विषय में
1-Krishana Phoschem Ltd
कंपनी ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के लिए 3 जुलाई 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। बता दें, 17 जून 2026 को कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 0.50 रुपये का फायदा हुआ था।
Krishana Phoschem Ltd ने 2023 में निवेशकों को बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस के तौर पर योग्य निवेशकों को दिए थे। बता दें, गुरुवार को एनएसई में यह स्टॉक 724.90 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे। इस साल अबतक यह स्टॉक 38 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 42 प्रतिशत बढ़ा है। 5 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 1241 प्रतिशत का फायदा हुआ है।
2- Madhya Bharat Agro Products Ltd
इस कंपनी के शेयरों का बंटवारा भी 5 हिस्सों में होने जा रहा है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 टुकड़ों में स्प्लिट किया जाएगा। Madhya Bharat Agro Products Ltd की तरफ से इस स्टॉक स्प्लिट के लिए 3 जुलाई की तारीख को रिकॉर्ड डेट निर्धारित किया है।
गुरुवार को कंपनी के शेयर बीएसई में 575 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे। इस साल कंपनी के शेयरों का दाम 34.33 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 5 साल से शेयर बाजार में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 2090 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
3-Divine Hira Jewellers Ltd
कंपनी ने निवेशकों को बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। कंपनी की तरफ से 1 शेयर पर 2 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए 2 जुलाई 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया गया है।
गुरुवार को कंपनी के शेयर 319 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे। इस साल अबतक कंपनी के शेयरों का दाम 35 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, एक साल में स्टॉक का दाम 500 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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