700% से अधिक का रिटर्न, कंपनी को मिला 960 करोड़ रुपये का काम, कल फोकस में रहेंगे शेयर
मुख्य बातें
- Sterlite Technologies के शेयरों की कीमतों में 10 साल में 700 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है
- कंपनी के शेयर कल फोकस में रहेंगे
Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक Sterlite Technologies को 960 करोड़ रुपये का काम मिला है। इस वर्क ऑर्डर को मिलने के बाद सोमवार को कंपनी के शेयर में फोकस रहेंगे। कंपनी को यह नया काम 1 अगस्त 2026 को मिला था। बता दें, कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि उन्हें ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का काम मिला है। यह एग्रीमेंट शुरुआती दौर में दो साल के लिए है। कंपनी ने ग्राहक का नाम नहीं बताया है।
कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है?
Sterlite Technologies को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में शानदार प्रदर्शन रहा है। अप्रैल से जून 2026 के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 197 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 10 करोड़ रुपये रहा था। पहले क्वार्टर में कंपनी का रेवन्यू 1910 करोड़ रुपये रहा था। सालाना आधार पर कंपनी का रेवन्यू 87 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, कंपनी का EBITDA 397 करोड़ रुपये रहा है।
जून के अंत तक कंपनी के पास कुल 18168 करोड़ रुपये का काम था। पहली तिमाही के दौरान कंपनी 1500 करोड़ रुपये क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट के जरिए जुटाया था। इस फंड के जरिए कंपनी कर्ज मुक्त हो गई थी।
शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा?
शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा था। 5 प्रतिशत की उछाल के बाद यह स्टॉक 556.50 रुपये के स्तर पर था। बीते तीन महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 88 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में इस कंपनी के शेयरों का दाम 364 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 684.45 रुपये और 52 वीक लो लेवल 84.65 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 28599 करोड़ रुपये का है।
दो साल में कंपनी के शेयरों का दाम 432 प्रतिशत बढ़ा है। तीन साल में पोजीशनल निवेशकों को कंपनी ने 396 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 5 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स को अबतक 155 प्रतिशत का फायदा हुआ है। वहीं, 10 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 740 प्रतिशत बढ़ा है।
बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी
इस कंपनी के शेयर 2010 में एक्स-बोनस ट्रेड कर चुके हैं। तब कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस के तौर पर दिया था। कंपनी के शेयर आखिरी बार 2023 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड दिया था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।