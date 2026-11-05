इस साल 8 गुना तक चढ़ गया है यह शेयर, अब 115% चढ़ेगा भाव? ब्रोकरेज को है उम्मीद

मुख्य बातें

Multibagger stock to buy: शेयर बाजार में कुछ ऐसे स्टॉक हैं, जिन्होंने निवेशकों को कम समय में शानदार रिटर्न दिया है। ऐसा ही एक शेयर है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Sterlite Technologies Ltd)। इस शेयर ने साल 2026 में करीब 8 गुना तक की तेजी दिखाई है। हालांकि, हाल के दिनों में इसमें अच्छी-खासी गिरावट भी आई है। इसके बावजूद कई बड़े ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि आने वाले समय में यह शेयर मौजूदा भाव से दोगुने से ज्यादा का रिटर्न दे सकता है। ब्रोकरेज फर्म CLSA ने इस शेयर के लिए 1,644 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यह मौजूदा स्तर से करीब 117 फीसदी की तेजी का संकेत देता है। वहीं, जेएम फाइनेंशियल, निर्मल बंग, नोमुरा और नुवामा जैसे ब्रोकरेज भी इस शेयर को लेकर पॉजिटिव हैं।

शेयर में इतनी तेजी के बाद अब क्या है हाल? स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयर गुरुवार को 5 फीसदी के लोअर सर्किट के साथ 757 रुपये पर आ गए। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप 39,000 करोड़ रुपये से नीचे पहुंच गया। शेयर का 52 हफ्तों का हाई 1,054.45 रुपये है, जो 7 अक्टूबर 2026 को बना था। वहां से शेयर करीब 28 फीसदी टूट चुका है। हालांकि, 27 जनवरी 2026 को बने 84.65 रुपये के 52 हफ्तों के निचले स्तर से देखें तो शेयर अब भी करीब 795 फीसदी ऊपर है। यानी शेयर में जबरदस्त तेजी के बाद अब मुनाफावसूली देखने को मिल रही है।

कंपनी के नतीजों में भी दिखी दमदार ग्रोथ स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के तिमाही नतीजे काफी मजबूत रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 128 गुना बढ़कर 517 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। पिछले साल इसी अवधि में कंपनी ने सिर्फ 4 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। वहीं, कंपनी की कमाई यानी रेवेन्यू 145 फीसदी बढ़कर 2,529 करोड़ रुपये हो गई। एबिटा में भी करीब 5 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 846 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का एबिटा मार्जिन 27.1 फीसदी पर पहुंच गया। कंपनी का ऑर्डर बुक अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 35,274 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

डेटा सेंटर और AI से कंपनी को मिलेगा बड़ा फायदा स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज की ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा कारण डेटा सेंटर, AI और हाइपरस्केल इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मांग है। दुनियाभर में AI और क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए फाइबर ऑप्टिक केबल और मजबूत डिजिटल नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज इसी सेक्टर में काम करती है।

किस ब्रोकरेज ने कितना दिया टारगेट? कई ब्रोकरेज हाउस इस शेयर को लेकर बुलिश हैं और उन्होंने इसके लिए अच्छे टारगेट प्राइस दिए हैं। जेएम फाइनेंशियल ने 1,020 रुपये, अरिहंत कैपिटल ने 1,229 रुपये, नोमुरा ने 1,350 रुपये, नुवामा ने 1,460 रुपये और निर्मल बंग ने 1,544 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं, सीएलएसए ने सबसे ज्यादा 1,644 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। इसके मुताबिक, शेयर में मौजूदा स्तर से करीब 117 फीसदी तक की तेजी आ सकती है। वहीं, निर्मल बंग का मानना है कि डेटा सेंटर और क्लाउड बिजनेस की बढ़ती मांग से आने वाले वर्षों में कंपनी को अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। ब्रोकरेज ने अनुमान जताया है कि FY29 तक कंपनी का एबिटा मार्जिन बढ़कर 30.9 फीसदी हो सकता है।