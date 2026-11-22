पहले दिया 3 रुपये का डिविडेंड, अब कंपनी के शेयरों में 5 हिस्सों बांटने का फैसला; रिकॉर्ड डेट तय
मुख्य बातें
- SP Apparels Limited के शेयरों का बांटने की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को दी है
- कंपनी के शेयरों को 5 हिस्सों में बांटने का फैसला किया है
- रिकॉर्ड डेट की जानकारी कंपनी ने दी है
Stock Split News: चर्चित स्टॉक SP Apparels Limited के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी के शेयरों को 5 हिस्सों में बांटने का ऐलान किया है। इस स्टॉक स्प्लिट के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। जोकि अगले महीने है। बता दें, कंपनी ने इस साल निवेशकों को डिविडेंड दिया है। सितंबर के महीने में स्टॉक एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 3 रुपये का डिविडेंड मिला था।
5 टुकड़ों में शेयरों का बंटवारा (SP Apparels Limited stock split record date)
शेयर बाजारों को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटने का फैसला किया गया है। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा। कंपनी स्टॉक स्प्लिट के लिए 10 दिसंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित कर दिया है। यानी इस शेयरों को 5 हिस्सों में बांट दिया जाएगा।
शेयरों का प्रदर्शन अच्छा (SP Apparels Limited share performance)
शुक्रवार को स्टॉक बीएसई में लगभग 1 प्रतिशत की गिरावट के बाद 927 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। पिछले 6 महीने में स्टॉक की कीमतों में 17 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में स्टॉक का दाम 15 प्रतिशत बढ़ा है। दो साल में इस स्टॉक ने पोजीशनल निवेशकों को 11 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है।
3 साल में स्टॉक का दाम 58 प्रतिशत और 5 साल में 124 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 10 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स को अबतक 206 प्रतिशत का रिटर्न इस कंपनी ने शेयर बाजार में दिया है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 220 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में कम है।
प्रमोटर्स घटा रहे हैं हिस्सेदारी
मार्च तिमाही की शेयरहोल्डिंग के अनुसार में कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 61.81 प्रतिशत थी। वहीं, तब पब्लिक के पास कुस 38.19 प्रतिशत हिस्सा था। सितंबर तिमाही में कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग्स घटकर 59.82 प्रतिशत हो गई है। वहीं, पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़कर 40.18 प्रतिशत हो गई है।
पिछले कई सालों से कंपनी लगातार निवेशकों को डिविडेंड देती आ रही है। 2025 में स्टॉक ने निवेशकों को 2 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2023 में कंपनी ने एक शेयर पर 3 रुपये का डिविडेंड दिया था।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।