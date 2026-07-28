साउथ कोरिया के शेयर बाजार में हाहाकार, Samsung का स्टॉक 9% लुढ़का, क्या भारत के लिए खतरे की आहट?
मुख्य बातें
- Stock Market Updates: कोरियन शेयर बाजारों में आज भारी गिरावट देखने को मिली है
- सैंमसंग के शेयर 9 प्रतिशत से अधिक लुढ़क गए
Stock Market Updates: साउथ कोरिया के शेयर बाजारों में आज मंगलवार को गिरावट देखने को मिली है। यह गिरावट चिपमेकर्स कंपनियों के शेयरों की वैश्विक स्तर पर बिकवाली का असर है। इसके अलावा चीन से बढ़ती इस सेक्टर में प्रतिद्वंदिता और अमेरिकी बाजार में लिस्टेड कंपनी SK Hynix के शेयरों की कीमतों में गिरावट का भी असर कोरियन बाजार पर साफ देखने को मिल रहा है। बता दें, आज KPSPI 500.47 अंक या फिर 7.41 प्रतिशत की गिरावट के बाद 6253.81 अंक पर आ गया था।
सैमसंग के शेयरों का भी बुरा हाल
मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनी SK Hynix के शेयरों की कीमतों में आज 10 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, कंपनी के अमेरिकन डिपॉजिटरि रिसिप्ट न्यूयार्क में न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। इस समय कीमत शुरुआत स्तर से भी नीचे आ गया है। इसके अलावा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों की कीमतों में 9.15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। कोरिया के शेयर बाजार में आज की गिरावट का आधा योगदान महज इन दो कंपनियों का ही है।
चीन ने भी किया परेशान
सोमवार को मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनी ChangXin Memory Technologies की चीन के शेयर बाजार में धमाकेदार डेब्यू हुआ है। कंपनी के शेयर लिस्टिंग के दिन ही 500 प्रतिशत चढ़ गए।
भारतीय शेयर बाजार की क्या है स्थिति
आज लगातार दूसरे कारोबारी दिन को सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी देखने को मिली है। 30 संवेदी सूचकांक वाला सेंसेक्स 400 अंक से अधिक चढ़ गया है। इससे पहले सोमवार को सेसेंक्स 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ बंद हुआ है।
घरेलू शेयर बाजारों में तेजी के पीछे की वजह कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्ध रुक गया है। इसका भी असर घरेलू शेयर बाजारों पर साफ दिख रहा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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