मल्टीबैगर स्टॉक ने दिया है 1 पर 9 शेयर बोनस, निवेशक हुए मालामाल; 5 साल में 9223% उछला स्टॉक
मुख्य बातें
- Sky Gold And Diamonds Ltd ने कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में शानदार रहा है
- 2024 में कंपनी ने 1 पर 9 शेयर बोनस दिया था
Multibagger Stocks: पिछले कुछ सालों में Sky Gold And Diamonds Ltd ने निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है। इस कंपनी ने निवेशकों को दो बार अबतक बोनस शेयर भी दिया है। आइए डीटेल्स में इस कंपनी के शेयरों के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं।
पिछले एक साल में कैसा रहा है प्रदर्शन
शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड के शेयर बीएसई में 3.59 प्रतिशत की तेजी के साथ 839.15 रुपये के स्तर पर थे। पिछले एक महीने में स्टॉक की कीमतों में 10 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि, इसके बाद मल्टीबैगर स्टॉक के पोजीशनल निवेशकों को 6 महीने में 72 प्रतिशत का रिटर्न मिल चुका है। एक साल में कंपनी ने शेयर बाजार में पोजीशनल निवेशकों को 151 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जबकि इस पीरियड में सेंसेक्स इंडेक्स 2.78 प्रतिशत लुढ़क गया है। बता दें, कंपनी के शेयरों का बीएसई में 52 वीक हाई 1083 रुपये और 52 वीक लो लेवल 288 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 12996 करोड़ रुपये का है।
5 साल में दिया है मोटा रिटर्न (Sky Gold And Diamonds Ltd share performance)
दो साल में कंपनी के शेयरों का दाम 124 प्रतिशत बढ़ा है। तीन साल में पोजीशनल निवेशकों को कंपनी ने 837 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 5 साल से इस कंपनी के शेयरों को अबतक होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स को 9223 प्रतिशत का लाभ मिला है। बता दें, 5 साल पहले कंपनी के शेयरों का दाम 9 रुपये था। उस समय इस कंपनी में 1 लाख रुपये का इनवेस्टमेंट करने वाले लोगों का पैसा अबतक बढ़कर 93 लाख रुपये हो चुका है।
दो बार बोनस शेयर दे चुकी है यह कंपनी (Sky Gold And Diamonds Ltd bonus share history)
2024 में कंपनी ने एक शेयर पर निवेशकों को 9 शेयर बोनस के तौर पर दिया था। यह दूसरी बार था जब कंपनी ने निवेशकों को बोनस शेयर दिया था। पहली बार कंपनी के शेयर 2022 में एक्स-बोनस ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया था। बता दें, 2023 में कंपनी ने दो बार डिविडेंड दिया था। दोनों बार ही कंपनी की तरफ से एक शेयर पर एक-एक रुपये का डिविडेंड दिया गया था।
इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 51.74 प्रतिशत सितंबर तिमाही के अंततक थी। वहीं, पब्लिक के पास 48.26 प्रतिशत हिस्सा था। पिछली तीन तिमाही से कंपनी की शेयरहोल्डिंग में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।