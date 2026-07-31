IPO की वजह से हुआ निवेशकों को नुकसान, 126.90 रुपये तक लुढ़का शेयर
मुख्य बातें
- Silverstorm Parks and Resorts की आईपीओ कमजोर शुरुआत हुई है
- कंपनी की डिस्काउंट पर लिस्टिंग हुई है
- जिसकी वजह से निवेशकों को पहले दिन ही नुकसान हो गया
Silverstorm Parks and Resorts की कमजोर लिस्टिंग हुई है। बीएसई में यह आईपीओ आज 132.90 रुपये पर लिस्ट हुआ है। कंपनी के आईपीओ का अपर प्राइस बैंड 133 रुपये था। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयरों में और गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का शेयर 126.30 रुपये के स्तर तक लुढ़क गया था। बता दें, ग्रे मार्केट की मौजूदा स्थिति से कमजोर लिस्टिंग के संकेत मिल रहे थे। इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में आज शुक्रवार को आईपीओ 5 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था।
क्या था आईपीओ का साइज (Silverstorm Parks Price band)
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 82.43 करोड़ रुपये का था। यह इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित था। आईपीओ के जरिए कंपनी 62 करोड़ फ्रेश शेयर जारी किया गया था। कंपनी ने 1000 शेयरों का एक लॉट बनाया था। निवेशकों को कम से कम 2000 शेयरों पर एक साथ दांव लगाना पड़ा था। जिसकी वजह से मिनिमम इनवेस्मेंट 266000 रुपये का था।
कितना प्रतिशत सब्सक्राइब हुआ था आईपीओ (Silverstorm Parks IPO Details)
एंकर निवेशकों के लिए कंपनी का आईपीओ 23 जुलाई को खुला था। आईपीओ के जरिए कंपनी ने एंकर निवेशकों से 21.97 करोड़ रुपये जुटाए थे। बता दें, कंपनी के आईपीओ को कुल 1.91 प्रतिशत सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 1.41 गुना, क्यूआईबी में 1.81 गुना और एनआईआई में 3.19 गुना सब्सक्राइब किया गया था।
आईपीओ से जुटाए पैसों का क्या करेगी कंपनी
लखनऊ में स्नो पार्क और एफईसी को सेटअप करने के लिए 26.12 करोड़ रुपये का प्रयोग किया जाएगा। वहीं, केरल में स्थिति मौजूदा पार्क के विस्तार के लिए कंपनी 15.14 करोड़ रुपये का प्रयोग करेगी। 24 करोड़ रुपये का उपयोग कर्ज चुकाने के लिए किया जाएगा।
इस कंपनी की शुरुआत 1998 में हुई थी। कंपनी वाटर पार्क, स्नो पार्क के साथ-साथ हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में काम करती है। केरल में कंपनी के पास 17.38 एंकड़ में फैला पार्क है। इसके अलावा कंपनी जमशेदपुर में भी स्नो पार्क ऑपरेट कर रही है। लखनऊ में एक स्नो पार्क और फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर बनाया जा रहा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।