चौथी बार बोनस शेयर दे रही है कंपनी, इस बार मिलेगा 1 पर 2 शेयर फ्री, डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट तय
मुख्य बातें
- Shivalik Bimetal Controls Ltd ने चौथी बार बोनस शेयर का ऐलान किया है
- कंपनी ने निवेशकों के लिए 1 पर 2 शेयर बोनस देने का फैसला किया है
- डिविडेंड के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट तय कर दिया
Bonus share news: बोनस शेयर देने वाली कंपनियों के शेयरों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। पिछले एक साल में 100 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न देने वाली कंपनी Shivalik Bimetal Controls Ltd ने फिर से बोनस शेयर का ऐलान किया है। कंपनी चौथी बार बोनस शेयर ट्रेड करने जा रही है। कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। जिसके लिए रिकॉर्ड डेट तय कर दिया गया है।
मिलेंगे 1 पर 2 शेयर फ्री
शेयर बाजारों को दी जानकारी में Shivalik Bimetal Controls Ltd ने बताया है कि 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 2 शेयर बोनस के तौर पर दिए जाएंगे। कंपनी ने भी इस बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है।
इस कंपनी ने पहली बार निवेशकों को 2005 में बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया था। दूसरी बार स्टॉक 2017 में एक्स-बोनस ट्रेड किया था। इस बार कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर फिर से बोनस दिया था। तीसरी बार 2022 में कंपनी एक्स-बोनस ट्रेड की। इस बार योग्य निवेशकों को 2 पर 1 शेयर फ्री में मिला था।
एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही है कंपनी
2026 में कंपनी तीसरी बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने वाली है। स्टॉक 13 नवंबर को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे। कंपनी ने निवेशकों को 1 शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।
शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन शानदार (Shivalik Bimetal Controls Ltd share performance)
कल शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर स्टॉक का दाम 998.75 रुपये के स्तर पर था। पिछले 3 महीने में स्टॉक की कीमतों में 30 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं 6 महीने में स्टॉक का दाम 65 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 111 प्रतिशत का फायदा हुआ है। जिसकी वजह से पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना हो चुका है।
दो साल में Shivalik Bimetal Controls Ltd के शेयरों का दाम 49 प्रतिशत और तीन साल में 92 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 5 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 366 प्रतिशत का लाभ मिल चुका है। बता दें, 10 साल में यह स्टॉक 8630 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।