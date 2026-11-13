1 शेयर का 2 हिस्सों में बंटवारा, 5 बोनस शेयर का भी ऐलान; आपके पास है यह मल्टीबैगर स्टॉक?
मुख्य बातें
- Sheetal Cool Products Ltd ने शेयरों को बांटने के साथ-साथ बोनस शेयर देने का भी फैसला किया है
- कंपनी एक शेयर पर 5 शेयर फ्री दे रही है
Bonus share news: शीतल कूल प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने अपने शेयरों को बांटने का ऐलान किया है। इसके साथ की कंपनी ने 1 शेयर पर 5 शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया है। पिछले एक साल में इस कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है।
2 टुकड़ों में बंट रहा है स्टॉक
शेयर बाजारों को कंपनी ने गुरुवार को दी जानकारी में बताया था कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 5 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा।
मिलेंगे 5 शेयर फ्री (Sheetal Cool Products Ltd bonus share details)
कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 5 शेयर फ्री में मिलेगा। बता दें, इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है। ना ही स्टॉक स्प्लिट के लिए कोई रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है।
शेयर बाजार में कंपनी ने किया मालामाल (Sheetal Cool Products Ltd share performance)
इस स्टॉक का प्रदर्शन शेयर बाजारों में काफी शानदार रहा है। बीएसई में आज शुक्रवार को स्टॉक 686.90 रुपये के स्तर पर खुला था। यह स्टॉक का इंट्रा-डे हाई भी है। बीते 3महीने में स्टॉक की कीमतों में 6.93 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 6 महीने में इस स्टॉक ने पोजीशनल निवेशकों को 54 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। एक साल में मल्टीबैगर स्टॉक का दाम 182 प्रतिशत बढ़ा है। जिसकी वजह से पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना हो चुका है।
दो साल में Sheetal Cool Products Ltd के शेयरों का दाम 113 प्रतिशत बढ़ा है। तीन साल में स्टॉक की कीमतों में 86 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। बता दें, 5 साल में कंपनी पोजीशनल शेयरहोल्डर्स को 198 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। यह सेंसेक्स इंडेक्स के 34 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में काफी अधिक है।
प्रमोटर्स लगातार बढ़ा रहे हैं हिस्सेदारी
मार्च 2026 तक कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 67.07 प्रतिशत थी। बीएसई के डाटा के अनुसार जून 2026 में हिस्सेदारी बढ़कर 70.08 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई। वहीं, सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर्स के पास कंपनी का 70.18 प्रतिशत और पब्लिक के पास 29.82 प्रतिशत हिस्सा था।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।