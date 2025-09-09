Share Market Live Updates 9 Sep.: आज शेयर मार्केट की कैसी रहेगी चाल

Share Market Live Updates 9 Sep.: गिफ्ट निफ्टी 24,928 लेवल के आसपास ट्रेडिंग कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 36 पॉइंट का प्रीमियम था, जो भारतीय स्टॉक मार्केट के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

Share Market Live Updates 9 Sep.: वैश्विक बाजारों में तेजी के बाद मंगलवार को घरेलू शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। फेडरल रिजर्व की ब्याज दर में कटौती की बढ़ती उम्मीदों के बीच एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात बढ़त के साथ बंद हुआ। सीएमई समूह के फेडवॉच टूल के अनुसार, ट्रेडर्स फेड की सितंबर की बैठक में 25 आधार अंक दर में कटौती की 89.4 प्रतिशत संभावना और जंबो 50 आधार अंक दर में कटौती की 10.6 प्रतिशत संभावना में मूल्य निर्धारण कर रहे हैं।

दूसरी ओर सोमवार को भारतीय शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स ने 76.54 पॉइंट या 0.09 प्रतिशत को 80,787.30 पर बंद करने के लिए, जबकि निफ्टी 50 ने 32.15 पॉइंट या 0.13 प्रतिशत को 24,773.15 पर सेटल किया। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को शेयर बाजारों में उपलब्ध अस्थायी आंकड़ों के अनुसार शुद्ध रूप से 2,170.35 करोड़ रुपये के भारतीय शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 3,014.30 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए ग्लोबल संकेत एशियाई बाजारों में तेजी मंगलवार को वॉल स्ट्रीट पर रातभर में तेजी के चलते एशियाई बाजारों में तेजी रही। जापान का निक्केई 225 1.03 प्रतिशत बढ़कर 44,000 के स्तर को पार करते हुए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि टॉपिक्स 0.52 प्रतिशत बढ़ गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि कोस्डैक में 0.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने मामूली रूप से अधिक खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 24,928 लेवल के आसपास ट्रेडिंग कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 36 पॉइंट का प्रीमियम था, जो भारतीय स्टॉक मार्केट इंडेक्स के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल अमेरिकी शेयर बाजार सोमवार को उच्च स्तर पर बंद हुआ, जिसमें नैस्डैक ने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद किया, जो फेडरल रिजर्व की ब्याज दर में कटौती की उम्मीद से उठाया गया। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.25 प्रतिशत से 45,514.95 तक बढ़ गया, जबकि एसएंडपी 500 0.21 प्रतिशत बढ़कर 6,495.15 पर समाप्त हो गया। नैस्डैक 0.45 प्रतिशत बढ़कर 21,798.70 पर बंद हुआ, जो अब तक का सबसे ऊंचा बंद हुआ।

डॉलर अमेरिकी डॉलर मंगलवार को लगभग सात सप्ताह के निचले स्तर पर आ गया। मुद्राओं के बास्केट के मुकाबले डॉलर इंडेक्स 24 जुलाई के बाद से सबसे निचले स्तर 97.344 पर आ गया। जापानी येन डॉलर के मुकाबले 0.2 प्रतिशत मजबूत होकर 147.22 पर आ गया। अपतटीय युआन ने 7.1212 युआन प्रति डॉलर पर सपाट कारोबार किया, जबकि स्टर्लिंग 0.1 प्रतिशत बढ़कर 1.3556 डॉलर पर कारोबार कर रहा था, और यूरो 0.1 प्रतिशत बढ़कर 1.1774 डॉलर पर पहुंच गया।

सोने की कीमतें सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंच गईं, जो $ 3,600 के स्तर से ऊपर बनी हुई है, क्योंकि फेड की बढ़ती दर में कटौती की उम्मीद इस महीने कीमती धातु की मांग बढ़ गई है। स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.1 प्रतिशत बढ़कर 3,640.41 डॉलर प्रति औंस हो गई। सोमवार को बुलियन 3,646.29 डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.1 प्रतिशत बढ़कर 3,682 डॉलर हो गया।